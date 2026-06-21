Nad severom in zahodom države posamezne nevihte

Okoli 15. ure so nad severom in zahodom države že nastajale manjše posamezne nevihte.

Zvečer in v prvem delu noči bo nastalo nekaj posameznih neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. V drugem delu noči se bo hitro jasnilo, tu in tam bo po kotlinah lahko nekaj megle. Najnižja jutranja temperatura bo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo sončno in vroče, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Najvišja dnevna temperatura bo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

Obeti

V torek in sredo bo povečini sončno, popoldne ni izključena kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Še naprej bo vroče.

Napoved za sosednje pokrajine

Ponoči bo predvsem v alpskem svetu še možna kakšna nevihta, do jutra pa se bo zjasnilo. V Kvarnerju bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo dokaj jasno in vroče vreme. Več spremenljive oblačnosti bo v alpskem svetu in njegovi okolici, kjer bodo popoldne nevihte. Kakšna lahko nastane tudi drugod.

Opozorila

Čez dan bo po nižinah bo vztrajala visoka toplotna obremenitev. Največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih.