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    Okolje

    Mariborski študenti razvili pametni sortirnik krompirja in zver, ki žre plevel

    Prototipa obetata razbremenitev in večjo konkurenčnost pridelovalcev.
    Pametni sortirnik so zasnovali tako, da je cenovno dostopen slovenskim kmetovalcem, ker so obstoječe rešitve na trgu zanje predrage. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek
    Galerija
    Pametni sortirnik so zasnovali tako, da je cenovno dostopen slovenskim kmetovalcem, ker so obstoječe rešitve na trgu zanje predrage. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek
    Maja Prijatelj Videmšek
    1. 9. 2026 | 05:00
    4:06
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    Sodobne tehnologije ne bodo rešile vseh težav kmetijstva, lahko pa razbremenijo kmete in povečajo njihovo konkurenčnost. Prihodnje leto bo prišel na trg pametni sortirnik krompirja, prilagojen potrebam slovenskih kmetij. Veliko zanimanje je na kmetijsko-živilskem sejmu Agra pritegnil tudi prototip robota za odstranjevanje plevela med šparglji. Oba so razvili študenti mariborske univerze.

    Pametni sortirnik krompirja s pomočjo strojnega vida sortira krompir v tri kakovostne razrede: jedilni, krmni in gnil – slednjega avtomatsko izloči. Razvili so ga v Corte-X Labu, kakor se skrajšano imenuje laboratorij za strojni vid in umetno inteligenco v tehnoloških sistemih na fakulteti za strojništvo mariborske univerze.

    Sortirnik bo na trgu že prihodnje leto.

    Cenovno bo dostopnejši od drugih modelov.

    Robotska tekmovanja privabijo ekipe z univerz po vsem svetu.

    Sortirnik je bil razvit zaradi povpraševanja pridelovalcev krompirja, zlasti iz Gorenjske. Pridelava krompirja zahteva veliko ročnega dela, pridelovalci pa imajo težave s pridobivanjem delovne sile, je pojasnil član laboratorija, mladi raziskovalec Marko Simonič. Pametni sortirnik so zasnovali tako, da je cenovno dostopen slovenskim kmetovalcem, ker so obstoječe rešitve na trgu zanje predrage.

    Sortirnik je prvi prototip, vendar bo prišel na trg že prihodnje leto, ko bo znana tudi cena, je napovedal Simonič. Prepričan je, da je nabava takšnega robota rentabilna, saj bo pridelovalce časovno razbremenil, avtomatiziral delo, s tem pa bodo bolj konkurenčni.

    Sortirnik je prvi prototip, vendar bo prišel na trg že prihodnje leto, ko bo znana tudi cena. FOTO: Jože Suhadolnik
    Sortirnik je prvi prototip, vendar bo prišel na trg že prihodnje leto, ko bo znana tudi cena. FOTO: Jože Suhadolnik

    Pri snovanju izhajali iz potreb kmetov

    Drugi proizvod, pri katerem so združili znanje študenti treh fakultet mariborske univerze – fakultete za strojništvo, fakultete za kmetijske in biotehniške vede ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko –, je robotski sistem farm beast. Z uporabo strojnega vida natančno prepoznava in odstranjuje plevel med šparglji. Razvit je bil za tekmovanje Field Robot Event, ki vsako leto privabi ekipe z univerz po vsem svetu ter spodbuja razvoj inovativnih tehnoloških rešitev za izzive sodobnega, preciznega kmetijstva. Na letošnjem tekmovanju v Nemčiji se je pomerilo 16 ekip z okoli 140 člani univerz, slovenska ekipa je s »kmečko zverjo« zasedla prvo mesto v disciplini freestyle, v okviru katere so bile predstavljene inovativne kmetijske aplikacije po lastni izbiri.

    Robotski sistem z roko, ki med šparglji odstrani plevel s koreninami vred. FOTO: Jože Suhadolnik
    Robotski sistem z roko, ki med šparglji odstrani plevel s koreninami vred. FOTO: Jože Suhadolnik

    Tudi tega robota so študenti razvili z mislijo na potrebe lokalnih pridelovalcev. »Lani smo se osredotočili na šparglje, letos smo po posvetu s kmetovalci ugotovili, da je večji problem kot pobiranje špargljev odstranjevanje plevela. Odločili smo se, da ga nočemo zatirati s kemičnimi pripravki. Omejeni smo bili tudi z zahtevami tekmovanja, da plevela ne smemo žgati, zato smo se odločili za naslednjo najboljšo možnost, mehansko odstranjevanje z robotsko roko, ki odstrani plevel s koreninami vred,« je pojasnil študent fakultete za strojništvo Luka Kramolc.

    Študenti in mladi raziskovalci z mariborske univerze so sodelovali pri snovanju prototipov dveh kmetijskih strojev. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek
    Študenti in mladi raziskovalci z mariborske univerze so sodelovali pri snovanju prototipov dveh kmetijskih strojev. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek

    »Robot deluje avtonomno: voziček se navigira sam, robotska roka pa sama zazna in izpuli plevel. Sistem ni omejen le na šparglje, temveč ga je mogoče prilagoditi tudi za odstranjevanje plevela med drugimi kulturami. Čeprav gre za laboratorijski prototip, ki je v lasti mariborske univerze, je bil na Agri zaznan interes za njegovo testiranje na poljih in vložitev sredstev za nadaljnji razvoj v okviru od univerze odcepljenega podjetja,« je povedal Kramolc.

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