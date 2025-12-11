Razmere v gorah postajajo vse nevarnejše

Generalna skupščina Združenih narodov je 11. december leta 2003 razglasila za mednarodni dan gora. Planinska zveza Slovenije (PZS) je za temo letošnje poslanice izbrala »Za vodo, hrano in preživetje v gorah in drugod so pomembni ledeniki«.

Gore in gorski ekosistemi so del dobre četrtine vsega kopnega na našem planetu, poleg tega pa predstavljajo dom več kot polovici vseh vrst na Zemlji. »Gore si lastimo tudi planinci, obiskovalci in turisti,« pravi podpredsednik PZS Martin Šolar in opozarja, da razmere v gorah zaradi podnebnih sprememb postajajo vse nevarnejše. Letos je v slovenskih gorah namreč umrlo že 49 ljudi.

Ledeniki v Alpah izginjajo, permafrost v visokogorju se tali, kar povečuje nevarnost skalnih podorov, drobirskih tokov in plazov. Posledice ogrožajo varnost planinskih poti, koč in obiskovalcev, hkrati pa zmanjšujejo razpoložljive zaloge pitne vode ter otežujejo delovanje planinskih koč.

»Odseki nadelanih poti, nekatere koče ali bivaki morda niso več varni. To se zdi morda za slovenske razmere nek fantazijski svet, a že v sosednjih hribih z vrhovi malo čez 3.000 metri so to resna dejstva,« pravi Šolar. Pogoste ekstremne vremenske ujme povzročajo tudi mehanske poškodbe na poteh, ki jih je treba vse težje vzdrževati.

Za nekatere obiskovalce so gore še premalo strme, za druge pa predstavljajo vse večje tveganje. »Gore se spreminjajo in spoštujmo jih take, kot so,« poziva Šolar.