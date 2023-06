Mednarodni dan risov s poudarkom na večji ozaveščenosti o ogroženosti vrste

Na današnji dan obeležujemo peti mednarodni dan risov, ki bo minil v znamenju dogodkov v različnih državah, tudi Sloveniji. V Sloveniji in širše je ris izredno ogrožena vrsta, zadnji podatki monitoringa pa kažejo, da je v državi trenutno okoli 30 odraslih risov.

V gozdnem ekosistemu je prisotnost velikih zveri, med katere sodi tudi ris, pomembna, saj vplivajo na številne druge gozdne vrste ter povečujejo biotsko raznovrstnost in heterogenost habitatov, so vlogo risov ob njihovem mednarodnem dnevu osvetlili na ministrstvu za naravne vire in prostor.

Pod okriljem projekta v Slovenijo in Hrvaško pripeljali 18 risov

Zaradi njegove ogroženosti v Sloveniji potekajo aktivnosti za ohranjanje populacije, kot so doselitev risov v slovenski alpski svet v okviru projekta LIFE Lynx, katerega glavni namen je z mednarodnim sodelovanjem preprečiti ponovno izumrtje dinarsko-jugovzhodno alpske populacije risa in omogočiti njihovo dolgoročno ohranitev. Skupno so v Slovenijo in Hrvaško pod okriljem projekta pripeljali 18 risov.

V zvezi z ohranjanjem risa pa v okviru projekta LIFE Lynx po navedbah ministrstva pripravljajo tudi akcijski načrt, na podlagi novih spoznanj, ki so jih pridobili v šestih letih izvajanja projekta, pa poteka tudi prenova veljavne strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa v Sloveniji 2016-2026. Oba strateška dokumenta bosta predvidoma sprejeta v letu 2024, so napovedali.

Za varstvo in ohranitev risov je pomembno tudi izobraževanje in obveščanje o risih. Na mednarodni dan risa bo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji potekalo več dogodkov.

V Živalskem vrtu Ljubljana v sodelovanju s projektom LIFE Lynx danes pripravljajo dan risa, v okviru katerega bodo obiskovalce ozaveščali o vlogi risov v Sloveniji in širili zavest o njihovem ohranjanju. Obiskovalci si bodo lahko ogledali telemetrično opremo ter metode, s katerimi člani projekta proučujejo rise v naravnem okolju. Delavnice za otroke na temo risov pa so že v soboto pripravili v Notranjskem regijskemu parku.

Mednarodni dan risov bodo obeležili tudi v Centru za velike zveri DINA Pivka v okviru muzejske noči 17. junija, ko bo slovenska pisateljica in ambasadorka risov Desa Muck predstavila svojo novo knjigo o risih.