Mehurčki za opraševanje cvetov

Nikakor si ne želimo predstavljati (in ne smemo dopustiti!) sveta brez čebel, a žalostno dejstvo je, da njihova številnost in tudi številnost drugih opraševalcev upada po vsem svetu.Posledično bomo imeli težave vsi, ki smo odvisni od njihovega dela, saj številne rastline ne bodo oprašene, zato ne bo plodov za našo prehrano. Japonski raziskovalci zato iščejo nove načine opraševanja in z milnimi mehurčki so uspešno oprašili drevesa hruške. Nežne mehurčke so izstrelili iz pištolic in dosegli 95-odstotno uspešnost, nato so še testirali, kako učinkoviti so mehurčki, ki so jih spuščali z droni.Dr.z japonskega znanstvenega in tehnološkega inštituta je v preteklosti že testiral, kako bi lahko droni prenašali cvetni prah, a čeprav so bili letalci veliki le dva centimetra, so vedno znova poškodovali cvetove. Nato pa je navdih našel v igri s sinom, ko sta pihala milne mehurčke. Ti so mehki, lahki, fleksibilni in ne poškodujejo površine, na kateri pristanejo. V laboratoriju je potrdil domnevo, da so tudi dovolj močni, da bi prenašali cvetni prah. Ker so običajni milni mehurčki prestrupeni za večino cvetlic, je razvil posebno kemično spojino za mehurčke, ki lahko prenašajo do 2000 delcev cvetnega prahu.A tehnika še zdaleč ni tako učinkovita kot so učinkovite čebele. Ob tem namreč nastane veliko odpadkov, dež in veter močno zmanjšata trud in učinke, poročajo v študiji, objavljeni v reviji iScience.