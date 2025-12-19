Melonijeva je Luli sporočila, da potrebuje več časa

Podpis prostotrgovinskega dogovora med EU in južnoameriškimi državami preložen na januar. Italiji in Franciji varovalke za zaščito kmetov ne zadoščajo.

Odločno nasprotujoča Francija in Italija, v imenu katere je premierka Giorgia Meloni v slogu Alenke Bratušek zaprosila za več časa, sta preprečili dogovor evropskih voditeljev o prostotrgovinskem sporazumu med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur. EU in Mercosur bosta sporazum podpisala januarja, je v četrtek zvečer sporočila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. »Sporazum očitno nima politične podpore, da bi se pomaknil naprej,« je zaplet komentirala Elena Lunder iz okoljske nevladne organizacije Focus. »Dosegli smo preboj, ki bo omogočil uspešno dokončanje sporazuma z Mercosurjem v januarju. Potrebujemo še nekaj tednov za obravnavo določenih vprašanj z državami članicami. Z vsemi partnericami iz Mercosurja smo se strinjali, da podpis nekoliko preložimo,« je ...