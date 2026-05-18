Mesto ima pravico zaščititi ljudi pred izdelki, ki škodijo okolju in zdravju

Nizozemska novinarka in nekdanja mestna svetnica stranke zelenih Ziggy Klazes je pobudnica prve prepovedi oglaševanja fosilnih goriv in mesa na javnih površinah. Kar se je začelo v majhnem Haarlemu, je sprožilo plaz zakonodajnih sprememb v več kot 50 mestih in občinah po svetu.

Oglaševanje vpliva na naše razmišljanje, vrednote in odločitve bolj, kot se zavedamo. Klazesova meni, da oglasi krčijo našo svobodno voljo. Poleg tega, da spodbujajo potrošnjo okolju in zdravju škodljivih izdelkov, prispevajo tudi k njihovi normalizaciji. Prepoved oglasov za takšne izdelke je zato močno sredstvo, ki sporoča, da njihova uporaba oziroma uživanje ni brezpogojno normalno ali sprejemljivo. »Slovenskim občinam svetujem, naj ne čakajo na nacionalno zakonodajo, temveč naj takoj začnejo spreminjati pogoje v oglaševalskih pogodbah – to je najhitrejša pot do umika škodljivih oglasov,« je bilo glavno sporočilo Ziggy Klazes, ki je bila osrednja gostja Umanoterine konference Prehranska varnost v času globalnih pretresov: vloga skupnosti in politik.

V začetku maja je v Amsterdamu začela veljati prepoved oglaševanja fosilnih goriv in mesa na javnih površinah. Amsterdam je prva prestolnica na svetu, ki je prepovedala oglaševanje teh izdelkov. A že leta 2024 je enako storil Haarlem, za kar imate pomembne zasluge vi. Zakaj ste se zavzeli za prepoved?