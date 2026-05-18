Mesto ima pravico zaščititi ljudi pred izdelki, ki škodijo okolju in zdravju

Nizozemska novinarka in nekdanja mestna svetnica stranke zelenih Ziggy Klazes je pobudnica prve prepovedi oglaševanja fosilnih goriv in mesa na javnih površinah. Kar se je začelo v majhnem Haarlemu, je sprožilo plaz zakonodajnih sprememb v več kot 50 mestih in občinah po svetu.
Oglaševanje vpliva na naše razmišljanje, vrednote in odločitve bolj, kot se zavedamo. Klazesova meni, da oglasi krčijo našo svobodno voljo. Poleg tega, da spodbujajo potrošnjo okolju in zdravju škodljivih izdelkov, prispevajo tudi k njihovi normalizaciji. Prepoved oglasov za takšne izdelke je zato močno sredstvo, ki sporoča, da njihova uporaba oziroma uživanje ni brezpogojno normalno ali sprejemljivo. »Slovenskim občinam svetujem, naj ne čakajo na nacionalno zakonodajo, temveč naj takoj začnejo spreminjati pogoje v oglaševalskih pogodbah – to je najhitrejša pot do umika škodljivih oglasov,« je bilo glavno sporočilo Ziggy Klazes, ki je bila osrednja gostja Umanoterine konference Prehranska varnost v času globalnih pretresov: vloga skupnosti in politik.
V začetku maja je v Amsterdamu začela veljati prepoved oglaševanja fosilnih goriv in mesa na javnih površinah. Amsterdam je prva prestolnica na svetu, ki je prepovedala oglaševanje teh izdelkov. A že leta 2024 je enako storil Haarlem, za kar imate pomembne zasluge vi. Zakaj ste se zavzeli za prepoved?
Na Nizozemskem imamo organizacijo Reclame Fossielvrij, ime pomeni oglaševanje brez fosilnih goriv. Člane občinskih svetov so prosili, ali lahko vložijo predlog za prepoved oglaševanja fosilnih goriv oziroma izdelkov, ki čezmerno prispevajo k izpustom CO2. V Haarlemu smo se odločili, da bomo to storili. Na moj predlog smo na seznam prepovedi dodali še oglaševanje mesa. Kajti če se osredotočiš samo na fosilna goriva, ni dovolj. Mesna industrija je prav tako škodljiva za okolje in podnebje zaradi velikih izpustov toplogrednih plinov.
