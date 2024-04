Milijon evrov in pol za manjše vetrnice

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v uradnem listu med drugimi objavami objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije. Višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem pozivu, znaša 1,5 milijona evrov. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 31. oktobra.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnovljivih virov energije državnih družb za proizvodnjo energije nacionalnega pomena, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za izvedbo, a zaradi zahtevane višine donosnosti upravljanja kapitalskih naložb ne izvedejo investicij, je zapisano v uradnem listu.

V okviru razpisa se sofinancira del stroškov projekta, potrebnih za zaprtje finančne konstrukcije, pri čemer se upošteva pravila državnih pomoči ter drugih podlag pri določanju stopnje sofinanciranja. Sofinancirajo se projekti, ki prispevajo k zelenemu prehodu in ustrezajo področnim merilom za spodbude zelenemu prehodu.

Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem pozivu, znaša 1,5 milijona evrov. Poraba sredstev bo mogoča v letošnjem letu. Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do 31. oktobra.