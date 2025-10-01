Ministrica Čalušić: regulacija cen ima lahko nasproten učinek

V nadaljevanju preberite:

Kmetje, živilsko-predelovalna industrija in trgovci niso vplivali na podražitve hrane, ki so najbolj izrazite pri govejem in telečjem mesu, so izpostavili njihovi predstavniki na sestanku na kmetijskem ministrstvu. Na srečanju so razpravljali o rešitvah za umiritev prehranske draginje. Konkretnih predlogov niso podali, strinjali pa so se, da so za več slovenske hrane za domačega potrošnika potrebne sistemske rešitve.

Predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice so povedali, da primarna dejavnost nima in ni imela vpliva na podražitev cene hrane. Predstavniki živilsko-predelovalne industrije so dejali, da zaradi visokih odkupnih cen že drugo leto poslujejo z izgubo. Kot največjo težavo so navedli, da ni možnosti odkupa slovenskih telet, ker se vsa izvozijo. V trgovinski zbornici pa so izpostavili, da so se maloprodajne cene v trgovinah zvišale manj kot dobavne cene, zato tudi oni beležijo izgube, je pojasnila teh organizacij po sestanku povzela ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić.

Po njenih besedah so se podražitve govejega in telečjega mesa zgodile globalno zaradi pomanjkanja goveda. Slovenska veriga je najbolj občutljiva, ker je kupna moč slovenskega potrošnika pod povprečjem Evropske unije.