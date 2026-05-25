Ministrstvo za zdravje ni vedelo za objavo smernic

Vlada premierja Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, je na dan potrjevanja novega predsednika vlade na svoji spletni strani objavila nove nacionalne prehranske smernice, ki zaradi koristi za zdravje in okolje priporočajo premik k večjemu uživanju živil rastlinskega izvora ter manjšemu uživanju živil živalskega izvora. Na ministrstvu za zdravje ter v treh institucijah, med njimi nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), opozarjajo, da dokument ni bil strokovno usklajen in poslan v javno obravnavo ter da nepooblaščeno navaja sodelovanje njihovih strokovnjakov. Na kmetijskem ministrstvu pa so ga v imenu vodij delovne skupine za pripravo smernic vzeli v bran.

Kot izdajatelj minuli petek objavljenih prehranskih smernic je navedeno kmetijsko ministrstvo, ki v pripravo smernic neposredno ni bilo vključeno, kot podpornika pa okoljsko ministrstvo in ministrstvo za zdravje, a na slednjem, kjer so tudi imenovali delovno skupino za pripravo prehranskih smernic, z objavo dokumenta niso bili predhodno seznanjeni. »Ministrstvo za zdravje dokumenta v tej fazi ne more potrditi kot strokovno usklajenega nacionalnega dokumenta. Osnutek prehranskih smernic smo namreč posredovali v dodatno strokovno presojo Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO Europe), končnega odziva oziroma poročila pa od njih še nismo prejeli,« so sporočili. »Stališče ministrstva je, da je pri nadaljnji obravnavi dokumenta nujno treba upoštevati zaključke dodatne strokovne presoje WHO, ko bodo na voljo,« so dodali.