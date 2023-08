Mladi, tudi tuji, na pomoč v Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

»Evropa ni še nikoli doživela takega poletja kot letos. Gozdovi gorijo od Grčije do Španije, ujme divjajo prek Švice, na Norveškem, Švedskem in v Avstriji imajo uničujoče poplave in zemeljske plazove. V Sloveniji pa so s poplavami in plazovi doživeli najhujšo naravno nesrečo v zgodovini države,« pravijo mladi iz organizacije Petki za prihodnost. Kot še dodajajo, jih jezi, ker je Slovenija doživela hujšo katastrofo, kot bi jo, če je evropski odločevalci ne bi obravnavali kot periferne države.

V pozivu so mladi zapisali, da najboljša znanost že dolgo jasno opozarja, da je novo intenzivnost naravnih nesreč povzročil človek in da je to posledica segrevanja ozračja. Znanost pravi tudi, da je Evropa zgodovinsko v veliki meri odgovorna za podnebno krizo v Evropi in po svetu. Kljub temu evropski voditelji zavlačujejo s podnebnim ukrepanjem.