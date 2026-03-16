Množični pogini klapavic tudi v slovenskem morju

V zadnjih letih so tudi v slovenskem morju opazili množične pogine klapavic. Ponekod so povzročili celo popoln izpad proizvodnje, zato poskušajo raziskovalci ugotoviti, kaj se dogaja, ter kako zaščititi gojenje teh pomembnih školjk.

Strokovnjaki odgovore iščejo tudi znotraj mednarodnega projekta Teamforadris, ki poteka v okviru programa Interreg Ipa Adrion 2021–2027 in je namenjen izboljšanju upravljanja ribištva in akvakulture v jadransko-jonski regiji ter je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Eden glavnih ciljev projekta je razumeti vzroke za množične pogine klapavic v gojitvenih nasadih ter poiskati rešitve, ki bi izboljšale odpornost gojenja in pomagale bolje razumeti vpliv okoljskih sprememb na njihovo preživetje.