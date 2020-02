FOTO:Močnejši veter in plastiko bomo dobili pred vrata

Ljubljana – »Toliko odpadne embalaže, kot je imamo zdaj, še nismo imeli,« pravijo v ljubljanski Vo-Ka Snagi, kjer iščejo dodatne skladiščne zmogljivosti na trgu, kar povečuje stroške. Komunalna zbornica pri GZS opozarja, da so razmere kritične povsod, do konca leta bi komunalam lahko ostalo 65.000 ton embalaže.»Na dvoriščih in v skladiščih komunalnih podjetij se je zaradi zastojev prevzema komunalne odpadne embalaže družb za ravnanje z odpadno embalažo (Droe) zgolj januarja dodatno nakopičilo 5700 ton odpadne embalaže, obenem pa ostaja 7000 ton neprevzetih odpadkov še iz leta 2018 in 2019. Skupaj to znaša več kot ...