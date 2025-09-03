Molova prepoved trajnic povzročila upor vrtičkarjev

V nadaljevanju preberite:

Mestna občina Ljubljana (MOL) je na začetku poletja najemnikom na vrtičkarskem območju Ježica poslala poziv, da morajo do jeseni z vrtov odstraniti­ vse trajnice, vključno z jagodičjem. Odločitev je utemeljila s stroški odstranjevanja trajnic po prekinitvi zakupa, ki da večinoma bremenijo občino, in razraščanjem trajnic na sosednje vrtičke. Pripombam vrtičkarjev, ki nasprotujejo ukrepu, občina ni prisluhnila, zato so zagnali peticijo, ki jo je podpisala več kot polovica najemnikov. V njej opozarjajo tudi na neprimeren ­odnos občine.

»Moj ribez raste na kar nekaj sosednjih vrtovih, prelepa potonika, ki mi jo je pred 25 leti podarila soseda, pa me vsako leto, ko zacveti, spomni nanjo. Včasih smo si vse delili. Vrtovi so imeli dušo. Vse trajnice bi znale povedati veliko zgodb, od kod so prišle in ostale pri nas, in zdaj naj vse to odstranimo. Res mi je hudo in verjetno nisem edina. Ne vem, zakaj je to kar naenkrat moteče za najemodajalca MOL?« je zanimalo Tatjano Krašna, najemnico vrtička na Ježici že 32 let. Najbolj jo žalosti »popolna ignoranca na pripombe«, ki so jih vrtičkarji posredovali odgovornim na ljubljanski občini. »Prisluhnili niso niti želji za sestanek nas, vrtičkarjev, z njihovim predstavnikom, da bi dosegli kakršenkoli dogovor. Argument moči je na njihovi ­strani!«