Slovensko morje rekordno toplo in kristalno čisto: kaj to pomeni za življenje v njem

Morska cvetača. FOTO: Tihomir Makovec Ribiči, kopalci in potapljači nas zadnje dni obveščajo o množičnem pojavu klobučnjakov vrste morska cvetača (Cotylorhiza tuberculata) v severnem Jadranu, seveda tudi v Piranskem zalivu. Pojav morskih cvetač za poletne dni ni nič nenavadnega. Nenavadno je morda predvsem to, da se pojavljajo v izredno velikih rojih, tudi po več sto mladih skupaj. Merijo do deset centimetrov premera in so precej rjavkaste barve. Vendar ni razlogov za preplah, saj pojav ni nekaj posebnega, nas mirijo biologi z Morske biološke postaje Piran. Biologinja dr. Andreja Ramšak s te postaje nas je poučila, da so takšni roji nekaj običajnega in večkrat opazovanega v našem morju. Za zdaj gre za dokaj mlade klobučnjake, ki se v morju združujejo, valovi in tokovi pa jih bodo čez ...