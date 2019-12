Mrtve koralne grebene rešujejo s predvajanjem zvokov zdravih

Zelo vroče leto 2016 je z beljenjem koral prizadelo približno 90 odstotkov Velikega koralnega grebena. FOTO: Reuters

Strokovnjaki že dolgo opozarjajo, da je 2.300 kilimetrov dolgi Veliki koralni greben ogrožen. Ob podnebnih spremembah ga ogrožajo tudi turisti. Greben jih vsako leto obišče okoli pet milijonov. FOTO: Reuters

Molči kot riba, pravi slovenski rek, a življenje pod morsko globino ni nemo. Niti Tihi ocean ni izjema. Raziskovalci iz Velike Britanije in Avstralije so se obujanja življenja na mrtvih delih Velikega koralnega grebena pred obalo avstralskega Queenslanda uspešno lotili s predvajanjem zvokov z njegovih zdravih predelov.Sodeč po študiji, objavljeni v reviji Nature, ki so jo podpisaliin drugi raziskovalci, je mogoče ribe s pomočjo podvodnih zvočnih ojačevalcev vrniti na predele, na katerih življenja zaradi posledic človeškega ravnanja in dviga temperature morja v zadjnjih dveh desetletjih ni več.V primerjavi z »neozvočenimi« predeli so na območja, ki so bila vključena v raziskave, pritegnili dvakrat več rib, te pa so na teh območjih tudi ostale, se naselile. Za 50 odstotkov se je zvišala tudi raznovrstnost prisotnih živali.»Zdravi koralni grebeni so zelo hrupna območja. Mlade ribe se ravnajo po teh zvokih, ko si iščejo kraj, kjer se bodo naselile,« je za BBC povedal Simpson, sicer profesor morske biologije na univerzi v Exetru. »Ko postanejo grebeni degradirana območja, so tihi, saj raki in ribe izginejo. A če z zvočniki poustvarimo to zvočno krajino, lahko mlade ribe pritegnemo nazaj.«»Ribe so za delovanje koralnih grebenov kot zdravih ekosistemov ključne. Spodbujanje populacij rib na tak način lahko pomaga k spodbujanju naravnega procesa obnove, lahko je protidejavnik škodljivim posledicam, ki jih srečujemo na številnih koralnih grebenih po svetu,« je dodal Gordon.