Na Antarktiki namerili več kot 20 stopinj Celzija

Trganje ledenika Pine Island

Na Antarktiki so prvič v zgodovini merjenja namerili več kot 20 stopinj Celzija. Visoke, nenormalne temperature dodajajo k bojazni, da bo največja hramba ledu na svetu postala nestabilna.Brazilski znanstveniki so temperaturo 20,75 stopinje Celzija namerili na otoku Seymour 9. februarja, kar je za celo stopinjo višje od prejšnjega rekorda 19,8 stopinje Celzija, ki so jo izmerili januarja 1982 na otoku Signy, navajajo pri Guardianu. Rekordna temperatura sledi najvišje izmerjeni temperaturi na celinskem delu Antarktike, ko so 6. februarja pri argentinski raziskovalni postaji pri Esperanzi namerili 18,3 stopinje Celzija. Svetovna meteorološka organizacija mora rekorde še potrditi, a sovpadajo s trendom dvigovanja površinskih temperatur. Na zahodnem delu Antarktike so se temperature dvignile za skoraj tri stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo.Znanstveniki, ki pobirajo meritve na odročnih mestih vsake tri dni, temperature opisujejo kot »neverjetne in nenormalne«. Pripisujejo jih več dejavnikom, med drugim spremenjenim morskim tokovom in pojavu El Niño.Na Antarktiki je v ledu in snegu shranjene okoli 70 odstotkov sladke vode. Če se led stali, bi gladina morij narasla za od 50 do 60 metrov. Znanstveniki ocenjujejo, da se bo gladina do konca stoletja povišala za od 30 do 110 centimetrov. Odvisno od naših ukrepov, s katerimi se borimo proti podnebnim spremembam.Temperature na vzhodu in v osrednjem delu celine ostajajo stabilne, na zahodu pa vse toplejše morje spodjeda ledenike, kot sta Thwaites in Pine Island. Najbolj dramatične spremembe se dogajajo na Antarktičnem polotoku.Evropska vesoljska agencija pa je medtem danes objavila satelitske posnetke, kako se je od ledenika Pine Island odtrgala velika ledena gora in še več manjših. Največji kos je bil velik več kot 300 kvadratnih kilometrov – to je tako veliko kot Malta, a je nato razpadel na več manjših.Sateliti Santinel iz programa Copernicus so prve razpoke posneli lani in znanstveniki so nato pozorno spremljali, kako hitro rastejo.Spodnji posnetek je sestavljen iz 57 radarskih slik, ki jih je satelit Santinel 1 posnel med lanskim in letošnjim februarjem, zadnji posnetek je iz 10. februarja letos.Ledenik Pine Island in sosednji ledenik Thwaites zaokrožata zahodnoarktično ledeno ploskev. Spremljanje dogajanja s sateliti je ključnega pomena za razumevanje dogajanja. Od 90. let se je taljenje na ledeniku Pine Island dramatično povečala, so še zapisali na spletni strani Ese.