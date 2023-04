Na kaj je treba biti pozoren pri nakupu sončne elektrarne

Sončna energija postaja vse bolj priljubljen način pridobivanja čiste, obnovljive energije, ki zagotavlja večjo brezskrbnost pri dobavi energije in upravljanju mesečnih izdatkov. Ker je nakup sončne elektrarne velika naložba, jo je treba skrbno pretehtati. Ključne razlike med solarnimi moduli različnih proizvajalcev se pokažejo šele pri njihovem delovanju in življenjski dobi.

Kako torej izbrati solarne module, ki bodo upravičili vaša pričakovanja glede energetskega izplena in dolge življenjske dobe, ter kako poskrbeti za njihovo pravilno namestitev?

Iščete zanesljivo pomoč pri nakupu in namestitvi sončne elektrarne? Preverite Mrežo partnerjev BISOL, kjer so na enem mestu zbrana usposobljena podjetja, ki vam bodo zagotovila pravo pomoč.

Pri nakupu sončne elektrarne upoštevajte štiri glavna vodila: kakovost in dolgoletne izkušnje pri proizvodnji solarnih modulov, strokovno podporo ponudnika solarnih modulov, garancijo in profesionalno montažo.

BISOL je pred kratkim osvojil celo Antarktiko. FOTO: Bisol Group

Najcenejše rešitve so lahko na dolgi rok najdražje

Pri nakupu sončne elektrarne kupci iščejo najboljše razmerje med učinkovitostjo in ceno. In prav to je prva past, ki vas lahko zavede. Čeprav so si moduli različnih proizvajalcev po osnovnih tehničnih karakteristikah lahko precej podobni, se ključne razlike med njimi pokažejo šele pri njihovem delovanju in življenjski dobi. Na kakovost modula poleg kakovosti materialov namreč odločilno vpliva sam proces proizvodnje. Številni proizvajalci po svetu uporabljajo neprimerne prakse za zniževanje stroškov izdelave, ki jih je s prostim očesom nemogoče zaznati.

Samo kakovostni solarni moduli zagotavljajo pravi prihranek Naložba v samooskrbno sončno elektrarno je dolgoročna, vendar se v povprečju povrne že v približno 8 letih, z njo pa ustvarite energetsko neodvisnost in si zagotovite nizko ceno električne energije za celotno življenjsko dobo sončne elektrarne. Ta je seveda odvisna od kakovosti komponent, zato izberite proizvajalca, katerega izdelki so izdelani in certificirani po najstrožjih merilih, kar velja predvsem za evropske proizvajalce, kot je BISOL.

FOTO: Bisol Group

Kako prepoznati kakovostnega proizvajalca

Evropska proizvodnja je v solarni industriji prava redkost, saj zahteva mnogo višje standarde kakovosti v primerjavi z azijskimi. Slovenci smo eden redkih evropskih narodov, ki se ponaša s svojo znamko solarnih modulov. V Latkovi vasi pri Preboldu proizvedene solarne module BISOL lahko najdete v več kot 100 državah sveta, od Antarktike do Havajev. Njihova kakovost je stalno preverjana skozi več kot 20 različnih testiranj in neodvisnih pregledov kupcev ter potrjena s stotinami mednarodnih in za posamezne države specifičnih certifikatov.

Med številnimi prednostmi solarnih modulov BISOL prav gotovo izstopa njihova neprimerljivo nizka degradacija, ki jim je omogočila razvoj prvega in edinega solarnega modula na svetu z ničelno degradacijo, oziroma povedano drugače: serijo BISOL Supreme™ s 25 leti 100-% jamstva izhodne moči.

Prepričajte se o referencah inštalaterjev

Izjemno povpraševanje po sončnih elektrarnah je spodbudilo razmah številnih novih inštalaterskih podjetij. Pomanjkljivo znanje, površnost pri nameščanju solarnih modulov in neupoštevanje časovnih rokov so tako med pogostimi razlogi za nezadovoljstvo med kupci sončnih elektrarn.

Ko boste izbirali inštalaterja, preverite reference podjetja in seveda portfelj izdelkov – vsekakor je izbranega inštalaterja smiselno prositi za oboje, torej tako za izbor kakovostnih slovenskih modulov BISOL kot za nabor referenc. Da bi kupcem olajšali odločitev pri izboru, je BISOL ustanovil Mrežo partnerjev BISOL, ki povezuje zanesljiva inštalaterska podjetja.

Zakaj izbrati sončno elektrarno BISOL Brez pasti ob nakupu – izberite slovensko podjetje z 20-letnimi izkušnjami in znanjem. 1. Slovenski izdelek, ki navdušuje svet Solarni moduli BISOL so razširjeni v več kot 100 državah sveta in po kakovosti spadajo v svetovni vrh. Višji standardi nadzora kakovosti, strokovna podpora in lažje uveljavljanje jamstev so ključne prednosti evropske proizvodnje. 2. Neprekosljivo znanje in izkušnje BISOL je na področju solarne industrije aktiven že od leta 2004, kar ga uvršča med prvake slovenske fotovoltaike. 3. Najboljše razmerje med zmogljivostjo in ceno Sončne elektrarne BISOL slovijo po vrhunski zmogljivosti in nizki stopnji degradacije, kar omogoča hitrejše povračilo naložbe in daljšo življenjsko dobo. Serija BISOL Supreme™ kot edina na svetu jamči celo 25 let 100-odstotne izhodne moči. 4. Najbolj zaupanja vredna znamka Znamka BISOL je ponosna nosilka prestižnega znaka Top Brand na kar petih evropskih trgih − v Sloveniji (drugič zapored), Belgiji (tretjič zapored), Franciji (tretjič zapored), Avstriji (drugič zapored) in Italiji (znova po letu 2020). 5. Širok portfelj izdelkov BISOL ponuja izjemno širok nabor solarnih rešitev, med katerimi so fotonapetostni moduli BISOL in nosilne konstrukcije BISOL EasyMount™. 6. Mreža zanesljivih partnerjev V skupini BISOL Group nam izjemna kakovost pomeni najpomembnejšo vrednoto, ki presega sam proizvodni proces. Naša vizija je snovati dolgoročna in učinkovita partnerstva z dobavitelji, distributerji in inštalaterji, vse s ciljem, da je končna stranka zadovoljna in ponosna na svojo sončno elektrarno. S tem namenom so razvili mrežo strokovno usposobljenih podjetij, ki vam bodo pomagala izbrati in namestiti fotonapetostni sistem, ki vam najbolj ustreza.

Naročnik oglasne vsebine je BISOL Group, d.o.o.