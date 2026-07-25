Na Kitajskem pred tajfunom evakuirali več kot 300.000 ljudi

Kitajske oblasti so ob približevanju tajfuna Noul, ki se bliža južnemu delu države, odredile evakuacijo več kot 340.000 ljudi ter začasno ustavile delo in železniški promet. V Hongkongu so napovedali odpovedi letov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tajfun naj bi kopno na jugu Kitajske med Shenzenom in Haifengom dosegel v noči na nedeljo, kitajske oblasti pa so že za danes zvečer izdale najvišje rdeče opozorilo.

Meteorologi v delih provinc Guangdong, Fujian, Hunan in Jiangxi v noči na nedeljo pričakujejo obilne padavine. Sunki vetra naj bi ob prihodu tajfuna Noul presegli 150 kilometrov na uro.

V provinci Guangdong so evakuirali več kot 340.000 ljudi, v 12 mestih v tej provinci, ki ima skupno nekaj več kot 128 milijonov prebivalcev, pa so odpovedali pouk, zaprli proizvodne obrate in pisarne ter omejili promet.

Tajfun Noul v Pacifiku, ko se je bližal Tajvanu in Japonski. FOTO: Nasa/Reuters

V Hongkongu so prav tako za danes zvečer izdali opozorilo pred tajfunom, oblasti so v mestu odprle 28 začasnih zavetišč.

Odpovedali so tudi okrog 50 letov, še več kot 200 je preloženih, stanje pa bodo po navedbah uradnikov na letališču ponovno ocenili v nedeljo. Podobno velja tudi za več letališč na Kitajskem.

Kitajski meteorologi ob tem opozarjajo na nevarnost poplav, ki bi jih lahko povzročilo obilno deževje.

V usposabljanih za preživetje v tajfunu poustvarijo tudi močan tok vode in tudi veter. FOTO: Go Nakamura/Reuters

Izredne vremenske razmere so ta mesec že povzročile veliko škodo v južnem in osrednjem delu Kitajske, med drugim je 39 ljudi izgubilo življenje, ko je tajfun Maysak v Guangxiju sprožil uničujoče poplave.