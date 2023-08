Na poti v Črno sto vojakov, ponekod že imajo elektriko

Po umiritvi vremenskih razmer je danes na Koroškem v ospredju vzpostavljanje prometnih povezav do prizadetih območij in vodooskrbe, skrbijo pa novi zemeljski plazovi. Nadaljuje se odstranjevanje posledic ujme, ki je uničila ogromno premoženja in infrastrukture, številna podjetja ostajajo zaprta, neprevoznih je veliko cest.

Na poti v Črno na Koroškem, do koder so po ujmi vzpostavljene oskrbovalne poti, je danes sto vojakov Slovenske vojske, sto gasilcev in še mnogi prostovoljci, ki prihajajo na pomoč. Tam je vzpostavljen tudi intervencijski štab, ponekod so že dobili elektriko, deluje tudi zdravstvena oskrba, so danes sporočili iz intervencijskega štaba v Črni.

Intervencijski štab Občine Črna na Koroškem vodi poveljnik koroške gasilske regije Matjaž Gorenšek, ki je v Črno prispel v nedeljo zvečer s skupino devetih gasilcev z nalogo vzpostaviti delovanje štaba. Štab sestavljajo predstavniki civilne zaščite, medicinskega osebja, Gorske reševalne službe, gasilcev in drugi, so sporočili iz štaba.

Elektro službe so že vzpostavile napajanje z električno energijo na celotnem delu Črne, v Žerjavu in Jazbini, medtem ko v zaselkih Bistra, Koprivna in Topla še nimajo elektrike.

Na cestah ogromno naplavin

V Črni medtem že poteka sanacija in urejanje strug reke Meže in Javorskega potoka, ki sta zelo narasla in več kot dva dni poplavljala Črno z okolico. Na cestah je ogromno naplavin, na terenu so vse razpoložljive ekipe z gradbeno mehanizacijo.

Zdravstvena enota v Zdravstvenem domu Črna deluje 24 ur na dan. Tisti, ki potrebujejo pomoč, naj se oglasijo v zdravstvenem domu, če to ni mogoče, naj informacije predajo komu drugemu, prav tako naj skušajo javiti potrebe po zdravilih.

Kot so še sporočili iz intervencijskega štaba, bodo v aktivnosti za pomoč pri odpravi posledic ujme najprej vključili domače prostovoljce. Vse, ki želijo priti na pomoč iz drugih krajev, pa bodo obvestili v prihodnjih dneh, saj je treba poskrbeti za logistično podporo.

Razdejanje, ki ga je v Črni na Koroškem za seboj pustila voda. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Najbolj je na Koroškem prizadeta Mežiška dolina, kjer so najnujnejšo oskrbo v nedeljo zagotavljali s pomočjo helikopterjev, cestnoprometno povezavo za oskrbo do zelo prizadete Črne na Koroškem, ki je bila od petka zjutraj za promet in telefon odrezana od sveta, pa so vzpostavili iz Šoštanja prek Slemena, deloma za oskrbo tudi po Mežiški dolini in ponekod čez mejo z Avstrijo.

Na Prevaljah, kjer je v noči na nedeljo narasla reka Meža odnesla eno hišo, ostali pa so tudi brez več mostov in cest, je danes v ospredju zagotavljanje preskrbe z vodo. V več delih občine ni vode, saj je na več mestih pretrgan vodovod, zato so vojsko že zaprosili za dva pontonska mosta, na katera bi lahko, kot je povedal župan Občine Prevalje Matic Tasič, tudi obesili vodovodne cevi. Zdaj vodo na več mestih zagotavljajo s cisternami.

Prav tako bodo poskušali danes zagotoviti več kemičnih stranišč, predvsem za ljudi v stanovanjskih blokih, po Tasičevih besedah se namreč bojijo morebitnih posledic trenutnih razmer tudi na splošnem zdravju ljudi.

Tudi elektrike še nimajo povsod v občini, med drugim je poplavljena obrtna cona Lahovnikovo odrezana od prometnih povezav, odneslo je tudi novozgrajene kolesarske poti. Kot so davi objavili prevaljski gasilci, je Pačnikov oz. Leški most zaprt tudi za pešce, saj se poseda, zato vse prosijo, da upoštevajo navodila. Na Prevaljah je za danes sklicana izredna seja občinskega sveta, na kateri bodo po županovih besedah svetnike seznanili s potekom dogodkov, ukrepi in načrti za naprej.

Črna na Koroškem. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Še naprej so razmere zaostrene tudi drugod po Mežiški in Mislinjski dolini. V Mežici so narasli vodotoki uničili vseh osem mostov, pogojno je eden prehoden, je danes povedal župan Občine Mežica Mark Maze. Zemeljski plazovi še vedno ogrožajo nekaj hiš v občini, posledice na cestni in komunalni infrastrukturi pa so po njegovih besedah katastrofalne, prav tako v gospodarstvu. Župan upa, da bodo čim prej uspeli vzpostaviti most do desne strani reke Meže, da bodo podjetja, med drugim Cablex-M in Ferolin, lahko poskušala reševati, »kar se še rešiti da«.

Prioritete po besedah mežiškega župana ostajajo varovanje življenj in premoženja, zato nadalje spremljajo potencialne plazove, v teku so prizadevanja za vzpostavitev dobave električne energije, v občini ni vodooskrbe, pitno vodo zagotavljajo s pomočjo gasilcev in vojske, prav tako občanom zagotavljajo kruh in druge osnovne dobrine. Nekatere trgovine so še zaprte, a potekajo dela, da se čim prej odprejo.

V Dravogradu evakuiranih 255 ljudi

Tudi v Dravogradu se pojavljajo vedno novi plazovi in s tem zapore cest. Kot je v nedeljo zvečer sporočil župan Občine Dravograd Anton Preksavec, so morali zaradi aktivnosti v plazu na grajski bajti preventivno evakuirati večje število tamkajšnjih prebivalcev, prav tako družino na Viški cesti. Skupno število evakuiranih oseb v Dravogradu je naraslo na 255.

Za danes je napovedano, da bodo opravili ogled plazov z geomehanikom, ki bo podal mnenje glede nadaljnjih aktivnosti. Danes v Dravograd dobijo pomoč iz Postojne z delovnimi stroji, konec tedna pa so domačim gasilcem, pogodbenikom, civilni zaščiti in prostovoljcem posledice ujme pomagali odstranjevati tudi gasilci od drugod in pripadniki Slovenske vojske. Komunalnemu podjetju pa je že uspelo vzpostaviti preskrbo z vodo v občini.

Zemeljski plazovi se prožijo tudi v Mislinjski dolini. Mestna občina Slovenj Gradec je v nedeljo zvečer objavila, da so gasilci v Pamečah preventivno postavili pregrado, kjer grozi plaz, in izselili dve družini.

Na Koroškem je zaradi posledic ujme neprevoznih veliko glavnih in tudi drugih cest. Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste so popolnoma zaprte glavne ceste Maribor–Dravograd pri Velki in Ožbaltu, pri Otiškem Vrhu je neprevozna cesta Dravograd–Slovenj Gradec, prav tako je neprevozna cesta Dravograd–Ravne na Koroškem.