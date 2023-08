Na Ljubnem je odneslo štiri hiše, evakuirali več tisoč ljudi

Prebivalci v porečju Savinje so se včeraj zbujali ob zvokih siren za splošno nevarnost. Na Ljubnem je odneslo štiri hiše, ogromno hiš, naselij je poplavljenih. Ljudje so reševali gola življenja in za sabo pustili vse ter trepetali pred nočjo in novimi slabimi hidrološkimi napovedmi. Evakuiranih je bilo več tisoč.

Prava katastrofa je bila po navedbah poveljnika Civilne zaščite za zahodno Štajersko Janeza Melanška v Zgornji Savinjski dolini. Sprva ljudem sploh niso mogli pomagati, ceste so bile zaprte, mostovi poplavljeni, več ur so bili brez zveze z Lučami in Solčavo. Po zadnjih informacijah Janeza Melanška so z Ljubnim in Lučami le vzpostavili radijsko povezavo, pri povezavi s Solčavo pa so sinoči pomagali še njihovi avstrijski kolegi. Melanšek je povedal, da so v Solčavi vsi ljudje na varnem, v Lučah pa vseh podatkov še nimajo: »Pregledati je treba še več območij, med njimi Podvolovljek, Konjski Vrh … Takoj ko bo mogoče, bosta šli na teren policija in gorska reševalna služba, da bosta preverili, ali je z ljudmi vse v redu.«

Zelo hudo je bilo na Ljubnem, Melanšek je dejal, da je tam odneslo štiri hiše: »Cesta od Prodnika naprej je neprevozna, prav tako naprej od Igle, v Lučah je odneslo pontonski most.« Evakuirali so več sto ljudi, nekateri so na pomoč čakali na strehah hiš, v kampu Menina naj bi splezali tudi na drevesa. Kot je dejal Melanšek, so več kot 60 ljudi rešili s helikopterjem: »Pet ljudi smo prepeljali tudi v Splošno bolnišnico Celje, med njimi so bili otrok, ki je imel življenjsko ogrožajočo bolezen, in dve nosečnici, ki sta bili tik pred porodom.«

Evakuacije

Melanšek je povedal, da je po zadnjih podatkih na Rečici ob Savinji v dvorani okoli 800 evakuiranih ljudi, veliko jih je tudi v gasilskem domu, večinoma gre za turiste. Dodal je, da nekateri niso hoteli zapustiti svojih domov. Nekatere goste iz zgornjesavinjskih kampov so sprejeli tudi v Rdeči dvorani v Velenju, kjer so zaščito našli tudi udeleženci festivala MetalDays, ki so ga zaradi vremenskih razmer predčasno končali. Tudi v Šaleški dolini so reke prestopile bregove, sprožilo se je veliko plazov, veliko cest je neprevoznih.

Tudi v Mozirju Savinja s pritoki ni prizanašala. Župan Ivan Suhoveršnik je dejal, da se je najprej razlila Trnava, ki je poplavila celoten trg. Dodal je, da je najhujše še sledilo: »Že ob šestih zjutraj so bile pod vodo celotne Loke, to je od 150 do 200 hiš. Poplavilo je Mozirski gaj, pod vodo je Varstveni delovni center (VDC). Varovance iz njega smo spravili na varno v župnišče, pripravljeno imamo tudi športno dvorano.«

Katastrofalna slika se je nadaljevala tudi v Spodnji Savinjski dolini. Braslovški župan Tomaž Žohar je popoldne dejal, da je pod vodo polovica občine, poplavljene so številne hiše, celotna naselja, posebej hudo je bilo v Malih Braslovčah in Letušu. Žohar je dejal, da so številne evakuirali, zanje so pripravili prostor v osnovni šoli: »Skrbi me, da bi se vrnili na domove. Ponoči namreč prihaja nova pošiljka padavin in vode, zato evakuiramo še vse tiste ob Savinji, ki jih do zdaj še nismo spravili na varno. Mnogi pa se žal nimajo kam vrniti. Hiša še stoji, a jim je voda, ki je drla skozi hiše, uničila in polomila čisto vse. Odneslo je tudi nekaj cest, sprožilo se je nekaj plazov.«

Žalski župan Janko Kos je dejal, da takih poplav ne pomnijo: »Šempeter je pod vodo, del Dobriše vasi, Petrovč, velik del Vrbja vse do Žalca. Voda je prišla tudi na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, v naš Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva, uničenih bo precej hmeljskih nasadov. Zaprte imamo vse mostove, le most v Parižljah je odprt. Čistilno napravo imamo pod vodo, vodovod je utrgalo. Ob tem je zemlja napita, nabrežina Savinje pa ponekod načeta. Skrbi nas, kaj bo prinesla noč. Skrbi nas za življenja ljudi.«

Takšno opustošenje je povzročila narasla Savinja v Zgornji Savinjski dolini. FOTO: Andrej Petelinšek/Večer

Del Celja pod vodo

V mestni občini Celje je poplavilo Medlog, del Špice, mestni park in oba bregova Polul. Do popoldneva so evakuirali več kot 4000 Celjanov z območij Lisc, Špice, Otoka, starega mestnega jedra, Brega in spodnjih Polul. Namestili so jih v Celjskem mladinskem centru, dvorani Zlatorog, nepokretne v Domu sv. Jožefa, kot so sporočili iz mestne občine, pa so skupino otrok iz Hotela Faraon, ki je na evakuiranem območju, sprejeli na Domu na Svetini v občini Štore. V Celju so zaprti vsi mostovi, vodo je treba prekuhavati.

Laško pa je bilo zvečer že odrezano od sveta. Kot so sporočili iz občine, takšnih razmer doslej še niso doživeli. Evakuirali so več ljudi iz varovanih stanovanj in s poplavljenega območja v Rimskih Toplicah. Ceste so neprevozne. V Zdravilišču Laško in Thermani so bazeni poplavljeni, voda je v jedilnici. V Kulturnem centru imajo vodo do četrte vrste. Kljub temu je voda javnega vodovoda še neoporečna in pitna.