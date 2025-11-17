Na meji s Slovenijo plaz odnesel več hiš, pogrešajo dve osebi

Območje med Palmanovo in Gorico v Furlaniji - Julijski krajini je v nedeljo in ponoči zajelo obilno deževje. Na območju Krmina je velik zemeljski plaz zasul več hiš, tudi staro trinadstropno hišo in sosednjo stavbo. Reševalci so iz blata in ruševin rešili eno osebo, dve sta še pogrešani, poroča tiskovna agencija Ansa.

Plaz se je na stanovanjsko hišo spustil s hriba za cerkvijo, ki ni bila poškodovana. V eni od prizadetih hiš je stanoval starejši par. Enega izmed njih so rešili in prepeljali v bolnišnico v Vidmu zaradi zlomljene noge.

Iskanje pogrešanih oseb traja že več ur. Pogrešajo 35-letnega lastnika prizadete hiše in starejšo žensko, ki jo je mož poskušal rešiti, ko ju je zajel plaz. Na kraju naravne nesreče so številne reševalne ekipe, pri reševanju pomagajo tudi gasilske enote s psi in posebnimi vozili.

Pogrešani osebi iščejo reševalci iz vse dežele, je po poročanju tržaškega dnevnika Il Piccolo dejal krminski župan Roberto Felcaro.

Največ škode je bilo na območju Krmina, kjer je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v zgolj šestih urah padlo 152 milimetrov dežja. Reka Idrija je tam prestopila bregove in povzročila obsežne poplave. Poplavljene so tudi kleti bolnišnice v Palmanovi, vendar pacienti niso ogroženi.

Po pisanju Primorskega dnevnika je poplavljenih več cest, kleti in stanovanj, državna cesta proti Vidmu je za promet zaprta.

O obilnem deževju so minulo noč poročali tudi iz Slovenije, v pasu od Goriških brd proti Tolminu. Zalilo je nekaj objektov. Zaradi večje količine dežja velja splošna nevarnost zemeljskih plazov v okolici Goriških brd, nekaj regionalnih in lokalnih cest je zaradi poplavljenega cestišča in plazov zaprtih ali delno prevoznih, je poročal Radio Slovenija.