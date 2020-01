Trave na Mount Everestu zaradi globalnega segrevanja rastejo vse više 

Satelitski posnetki kažejo, da se zaradi segrevanja ozračja v Himalaji in na območju najvišje gore sveta širi vegetacija. Znanstveniki z britanske univerze v Exetru so s pomočjo podatkov Nasinih satelitov Landsat ugotavljali, do kod v Himalaji sega meja, kjer se še pojavlja vegetacija – gre za trave in lišaje.



Iz podatkov, zbranih v obdobju od 1993 in 2018, so razbrali sicer majhno, a vseeno pomembno zvišanje meje rastja na višinskih rastlinskih pasovih na nadmorski višini od 4150 do 6000 metrov.



V študiji niso natančneje preučevali vzrokov, a rezultati sovpadajo z modelskimi napovedmi, ki kažejo, da so temperature nad mejnimi temperaturami, ko je premrzlo za rastline. Zvišanje temperatur pa se ujema z globalnim segrevanjem.



»Vsekakor je pomembno spremljati taljenje ledu v glavnih gorskih verigah. Zelo malo vemo o rastju na višjih nadmorskih višinah in kako vpliva na vodni tok,« je pojasnila znanstvenica Karen Anderson.



Vodni tok v Himalaji je ključen, saj taljenje snega in ledu napaja deset največjih rek v Aziji. Od njega je odvisnih 1,4 milijarde ljudi.