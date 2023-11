Na Otoku prepovedali v Sloveniji posnet oglas za avtomobile

Britanski nadzorni organ za oglaševalske standarde ASA je prepovedal dva oglasa avtomobilskega proizvajalca Toyota, saj naj bi spodbujal vožnjo brez upoštevanja vpliva na okolje, poroča britanski Guardian. Gre za oglas, ki je bil posnet v Sloveniji, ugotavlja okoljski znanstvenik Žiga Malek.

Nadzorni organ je prepovedal dva oglasa, poster in video posnetek, ki prikazuje več deset Toyotinih športnih terenskih vozil (SUV) tipa hilux, kako se sredi narave vozijo po strugi reke. Po oceni organa sta oglasa »odobravala uporabo vozil na način, ki ni upošteval njihovega vpliva na naravo in okolje.« Prav tako nista bila pripravljena z občutkom odgovornosti do družbe, poroča Guardian.

Iz Toyote so sporočili, da ne odobravajo obnašanja, ki škoduje okolju. Predstavnik avtomobilskega proizvajalca je ob tem za Guardian pojasnil, da je bil oglas posnet na zasebnem zemljišču v tujini, v okolju,»ki ni ekološko občutljivo.«

Okoljski znanstvenik Žiga Malek medtem ugotavlja, da je bil oglas posnet v Sloveniji, na Gorenjskem. »Poznavalci gorenjskih Alp, lahko v ozadju opazimo najvišji vrh Karavank Stol, na desni je Mežakla. Toyote pa se seveda peljejo po strugi Save Dolinke,« je zapisal na družbenem omrežju X.

Malek ob tem ne izključuje možnosti, da je bilo nekaj vozil računalniško dodanih v oglas, gre pa vseeno za dve toni težka vozila. »Oglas tako destruktiven, da je njegovo predvajanje prepovedano. Ampak ne dovolj destruktiven, da se ne bi prepovedalo snemanja na robu Triglavskega narodnega parka v strugi alpske reke,« še ugotavlja Malek.

Iz Toyote Adria so za portal 24ur.com sporočili, da so nad vsebino oglasa zgroženi. Kot poudarjajo, ne spodbujajo vožnje zunaj cest ter zgledno sodelujejo s Triglavskim narodnim parkom in jih opremljajo z okolju prijaznejšimi hibridnimi in električnimi vozili.

Kot izpostavlja medij, gre za prelomno odločitev, saj gre za prvi primer, da je organ prepovedal oglas za športnega terenca na podlagi kršitve družbene odgovornosti v kontekstu okolja.

Na sporna oglasa je nadzorni organ opozorila mreža Adfree Cities, ki se zavzema za odstranitev oglasov z javnih površin. »Ti oglasi poosebljajo Toyotino popolno neupoštevanje narave in podnebja, saj prikazujejo ogromna vozila, ki zelo onesnažujejo okolje, in se hitro vozijo po rekah in travnatih površinah,« je ocenila Veronica Wignall iz Adfree Cities.

Ob tem je opozorila, da oglaševanje športnih terencev krepi povpraševanje po tovrstnih vozilih v urbanih okoljih, in to v času, ko potekajo prizadevanja za varnejše in čistejše ceste ter nizkoogljičen prometni sistem.