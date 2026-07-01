Državo prehaja pas močnejših neviht, na Primorskem znova toča

Zahod države je popolden začel prehajati pas neviht, izrazito je bila na udaru Severna Primorska. Z območij občin Ajdovšča in Tolmin že poročajo o toči. Arso je sicer za vso Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi neviht.

»Nevihte se danes zelo počasi premikajo, zato lokalno prinašajo večjo količino dežja in toče. Neurje s točo se je na območju Pečin v občini Tolmin obnavljalo več kot pol ure in povzročilo veliko škode na vrtninah in poljščinah,« so zapisali na portalu Meteoinfo Slovenija.

Toča je klestila tudi na jugu države. Video je iz Gradišča pri Materiji v Brkinih. Močnejša nevihta s točo je nastala tudi na območju Snežnika.

Zvečer se bodo plohe in nevihte pojavljale nad večjim delom Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo.

Oranžno opozorilo zaradi neviht

Agencija RS za okolje (Arso) je danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte, možni so tudi sunki vetra in manjša toča, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, so navedli na Arsu.

Na facebooku pa so pojasnili, da bo vpliv hladne fronte Slovenijo dosegel od severa, že pred tem bodo popoldne v pregretem ozračju predvsem v hribovitem svetu nastale prve nevihte, nevihtna aktivnost pa se bo predvsem povečala v večernem času in se ponekod (predvsem na Primorskem) nadaljevala tudi v noč.

Ozračje se bo ponoči predvsem v notranjosti države postopoma stabiliziralo in nevihtni nalivi bodo prešli v bolj enakomeren dež, napovedujejo.

Požarna ogroženost v občini Sežana

Župan občine Sežana je razglasil veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju občine Sežana, ki velja od danes, 1. julija 2026, do preklica.

V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete, so sporočili iz občine Sežana.

Gasilske enote bodo s preventivnimi obhodi izvajale požarno stražo in opazovanje ter obveščale pristojne organe o kršitvah prepovedi, so še navedli.