Na primorski avtocesti povozilo risa

Avtocesta Ljubljana-Koper brez zelenih prehodov

Na primorski avtocesti ni urejenega niti enega prehoda za prečkanje živali. FOTO: Leon Vidic

Avtocesta ustavila tudi Doruja

Nepričakovano pa je letos poleti mama postala risinja Teja. FOTO: Fotopast projekta LifeLynx

Slovenske rise, ki so na robu izumrtja, je doletela nova izguba. Prejšnji petek je bil na odseku avtoceste med Razdrtim in počivališčem Studenec povožen risji mladič.Po velikosti sodeč je bil mladič letošnji, zato je avtocesto verjetno prečkal skupaj z materjo. Rezultati genetskih testov bodo pokazali, ali je bil ris potomec samice z Javornikov, ki jo strokovnjaki poznajo.S to smrtjo se je populacija risov, ki šteje okoli 19 odraslih in okoli pet mladičev, zmanjšala za štiri odstotke, pomembno izgubo ponazori raziskovalec velikih zveri Miha Krofel z ​oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na ljubljanski biotehniški fakulteti.Povozi so pomemben vzrok smrtnosti risov v Sloveniji in tudi drugje v Evropi, pravi Krofel. V zadnjih desetih letih je bilo zabeleženih nekaj povozov risov, med drugim v Gorjušah v občini Bohinj in na območju Jasnic na Kočevskem.Avtocesta Ljubljana-Koper predstavlja pomembno oviro pri gibanju velikih zveri in drugih prostoživečih živali, saj na njej ni urejenega niti enega prehoda za prečkanje živali. Posebej problematičen je odsek med Vrhniko in Postojno oziroma Uncem. Strokovnjaki za velike zveri so zabeležili že štiri rise, ki so se približali ograji ob avtocesti in to poskušali prečkati, vendar jim ni uspelo, saj se drugače kot volkovi bojijo uporabljati avtocestne nadvoze.Primorska avtocesta je ustavila tudi dva mlada risa, ki sta k nam prišla iz Hrvaške. Eden je nato ob njej vzpostavil svoj teritorij, drugi se je vrnil na Hrvaško, kjer je pozneje umrl.Podatki iz telemetrične ovratnice kažejo, da je primorsko avtocesto večkrat poskušal prečkati in nadaljevati pot proti Alpam tudi ris Doru , ki je bil na Hrvaško preseljen maja letos v okviru projekta Life Lynx, v katerem si prizadevajo za dolgoročno ohranitev risov v Dinaridih in JV Alpah. Avtoceste mu ni uspelo prečkati, a se ni vrnil na Hrvaško, temveč se je ustalil v Sloveniji. Zadržuje se v severozahodnem delu Javornikov. Na območju je tudi samica, zato strokovnjaki pričakujejo, da se bosta v kratkem parila.Nepričakovano pa je mama že postala risinja Teja z območja Male Gore. Sodelavci projekta Life Lynx z ljubljanske biotehniške fakultete so ob spremljanju njenega hranjenja ob plenu posneli tudi štirimesečnega mladiča. Genetske analize za določitev očetovstva še niso opravili, vendar je zelo verjetno oče ris Goru, ki je bil k nam preseljen iz romunskih Karpatov prav tako v okviru omenjenega projekta, in je kmalu po izpustu v naravo prišel na teritorij Teje, s katero sta se pogosto družila.