Na vzhodu sneg, na zahodu burja

Po vsej Sloveniji bo danes zmerno do pretežno oblačno, razen na zahodu, kjer se obeta jasno vreme. Predvsem na vzhodu in jugovzhodu države bo občasno rahlo snežilo, proti večeru ali ponoči pa tudi jutri in v četrtek bo sneg najverjetneje pobelili tudi hribovja v okolici Ljubljane. Snežinke lahko dosežejo tudi mesto, a se sneg ne bo prijel. Bo pa ponekod po Dolenjskem in Notranjskem zapadlo tudi deset centimetrov snega, opozarja meteorologPihal bo severovzhodni veter, na Primorskem, zlasti v Vipavski dolini, pa zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5 stopinj Celzija, razen na Primorskem, kjer bodo dosegale 10 stopinj Celzija.Oblačno bo tudi jutri, občasno jasnost lahko pričakujemo le na Primorskem. Predvsem v vzhodni, južni in osrednji Sloveniji bo rahlo snežilo. Pihal bo močan veter. Najnižje jutranje temperature bodo od –5 do 0, na Primorskem okoli 3, najvišje dnevne bodo od –1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.Lepega vremena ne moremo pričakovati niti v četrtek, bo pa sneženje začelo postopoma prehajati v dež, ki bo ponehal šele v petek, ko se bodo temperature znova dvignile. Pomladno vreme s temperaturami do 15 stopinj Celzija se spet obeta za konec tedna.