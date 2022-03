Načrt za hitro zmanjšanje odvisnosti od Rusije

V nadaljevanju preberite:

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je pripravila načrt v desetih točkah za hitro, več kot tretjinsko zmanjšanje odvisnosti od ruske dobave plina, ki so, kot so poudarili, v skladu z evropskim zelenim dogovorom in podnebnimi zavezami. Lani je Evropska unija iz Rusije uvozila 155 milijard kubičnih metrov plina, kar pomeni 45 odstotkov uvoženega plina in 40 odstotkov porabe. Iz drugih virov bi EU lahko še letos kupila 30 milijard kubičnih metrov plina, drugi ukrepi pa prinašajo prihranke pri porabi.

»Oči sveta so uprte v to, kaj počne Rusija v Ukrajini, naše misli so z ljudmi v Ukrajini, razmišljamo pa tudi, kaj ruska agresija pomeni za evropsko energetiko,« je povedal izvršni direktor IEA​ Fatih Birol. Dodal je, da ni strahu, da bi Rusija prekinila dobavo plina, vendar je treba zmanjšati evropsko odvisnost, tudi zato, ker Rusija uporablja plin kot politično in gospodarsko orožje.