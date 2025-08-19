  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Okolje

    Nafta je spet zmagala pred borci za manj plastike

    Večina držav je za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko, toda v Združenih narodih je pomemben dogovor.
    V morjih po rekah in zraku vsako leto pristane več deset milijonov ton plastičnih odpadkov. FOTO: Mladen Antonov/AFP
    V morjih po rekah in zraku vsako leto pristane več deset milijonov ton plastičnih odpadkov. FOTO: Mladen Antonov/AFP
    Borut Tavčar
    19. 8. 2025 | 16:10
    19. 8. 2025 | 16:10
    6:34
    Po desetih intenzivnih in podaljšanih dneh pogajanj v Ženevi ni bil dosežen dogovor o osnutku globalnega sporazuma za boj proti onesnaženju s plastiko. Proti vsakemu omejevanju proizvodnje plastike so bile zlasti proizvajalke nafte, saj je proizvodnja plastike rešitev za predvideno manjšo rabo naftnih derivatov. Vse države so izrazile pripravljenost nadaljevati proces, kdaj in kako, pa še ni predvideno.

    V Ženevi se je na zasedanju medvladnega pogajalskega odbora v okviru Združenih narodov zbralo več kot 2600 udeležencev, med njimi 1400 predstavnikov iz 183 držav ter skoraj 1000 opazovalcev iz več kot 400 organizacij.

