Najbolj prizadete so države, iz katerih Slovenija uvozi veliko hrane

Letošnje poletje, ki sta ga zaznamovali ekstremna suša in vročina, je pokazalo, kako ranljivo in slabo pripravljeno je evropsko kmetijstvo na podnebno segrevanje, ki se bo v prihodnosti samo še stopnjevalo. Napovedi za EU kažejo, da bo pridelek nekaterih glavnih poletnih poljščin (koruza, krompir, soja, sladkorna pesa) pod petletnim povprečjem. V Sloveniji bo slabša letina pri večini poljščin in poznih sadnih vrstah (breskve, nektarine).

Dolgotrajna vročina je pospešila razvoj poljščin v zahodni in srednji Evropi, kar je v kombinaciji s sušo privedlo do manjših in redkejših zrn, gomoljev in storžev ter zmanjšalo pridelek na zelo nizko raven. Hkrati je zmanjšana razpoložljivost pašnikov in krme dodatno obremenila živinorejo, navaja Skupno raziskovalno središče evropske komisije (JRC).

Pri nas slabša letina pri večini poljščin in poznih sadnih vrstah. Poljščine so se prezgodaj postarale in izsušile. Ponekod spravilo ni bilo ekonomsko upravičeno, polja pa opuščena.

Letošnja rastna sezona se je začela precej ugodno, nato pa se je med izjemno vročim in suhim poletjem hitro spremenila. Poletje je zaznamovalo neobičajno veliko vročih dni s temperaturami nad 35 stopinj Celzija in tropskih noči, ko se temperature niso spustile pod 20 stopinj Celzija. V velikem delu Španije, Francije in Italije ter v manjši meri v Grčiji in na Hrvaškem je bilo julija in avgusta več dni s temperaturami nad 35 stopinj Celzija, kot je običajno.

Hkrati je močan padavinski primanjkljaj povzročil vse bolj sušne razmere in izčrpanje vlage v tleh. Vročina je pospešila razvoj poljščin, zaradi česar so rastline hitreje prehajale skozi kritične faze rasti, kot sta cvetenje in polnjenje zrn. V kombinaciji s pomanjkanjem vode so imele manj časa in virov za rast ter tvorbo dobro razvitih zrn, gomoljev in storžev. Na najbolj prizadetih območjih je koruza dozorela tudi do tri tedne prej kot običajno. V regijah, ki jih je suša najbolj prizadela, so se poljščine prezgodaj postarale in izsušile, kar je privedlo do velikih izgub pridelka, v nekaterih primerih pa celo do popolnega propada, kažejo modeli JRC za spremljanje poljščin.

FOTO: Leon Vidic/delo

Največji padec pridelka pri koruzi in soji

Rast ozimnih poljščin se je pred nastopom poletne vročine in suše končala, zato so njihovi pridelki blizu povprečja zadnjih petih let. Poletne kulture pa so bile takrat še v kritičnih fazah razvoja in zato precej bolj občutljive za ekstremne razmere. Septembrske napovedi sistema JRC za spremljanje kmetijskih virov kažejo, da bodo donosi številnih pomembnih poletnih poljščin precej pod petletnim povprečjem. Donosi soje in koruze za silažo bodo manjši za 14 odstotkov, koruze za zrnje za osem odstotkov, krompirja za sedem odstotkov in donosi sladkorne pese za 11 odstotkov.

Po napovedih JRC je pričakovati, da bo vpliv na skupno proizvodnjo še večji. Na nekaterih najbolj prizadetih območjih so bili pridelki tako močno poškodovani, da spravilo ni več ekonomsko upravičeno, polja pa so bila opuščena. Posledično naj bi izgube v proizvodnji številnih poletnih kultur znatno presegle zgolj zmanjšanje samega pridelka.

Najbolj prizadete Francija, Italija, Španija

Po podatkih JRC sta poletna suša in vročina med državami članicami EU najbolj prizadeli Francijo, Italijo in Španijo. To so tudi države, iz katerih Slovenija uvozi veliko hrane.

Napovedi statističnega urada o pričakovanih pridelkih glede na stanje konec julija kažejo, da bo v Sloveniji, ki jo je to poletje prizadela ena najhujših suš v zadnjih letih – ocenjevanje škod se je ravno končalo –, slabša letina pri večini poljščin in poznih sadnih vrstah. Le zgodnje sadje (češnje, višnje in marelice) je obrodilo bolje kot lani.

Izjema pri slabši letini so zgodnje sadne vrste, saj sušne razmere v času njihovega razvoja še niso bile tako izrazite.

Slabše je obrodila večina strnih žit (tista, ki razvijejo klas ali lat). Površina za pridelavo pšenice je bila približno enaka kot lani, a so kmetje poželi okoli 14 odstotkov manj zrnja. Povprečen pridelek je bil manjši za nekaj več kot 15 odstotkov, a je bil s 5,3 tone na hektar kljub temu primerljiv s povprečjem zadnjih desetih let. Površine s posejanim ječmenom so se povečale za tri odstotke, vendar so kmetje pridelali 16 odstotkov manj ječmenovega zrnja. Oljno ogrščico so pridelovali na štiri odstotke večji površini, a je bil zaradi neugodnih vremenskih razmer pridelek manjši za 22 odstotkov.

Poletje je zaznamovalo neobičajno veliko vročih dni s temperaturami nad 35 stopinj Celzija in tropskih noči. FOTO: Leon Vidic

Statistični urad pričakuje tudi slabšo letino poznega krompirja in koruze. Po podatkih s konca julija naj bi letos pridelali 20,3 tone poznega krompirja na hektar, kar je sedem odstotkov manj kot lani in 22 odstotkov manj od povprečnega pridelka v zadnjem desetletju. Površina za pridelavo koruze za zrnje je bila manjša za približno dva odstotka, z nje pa naj bi pridobili 247.200 ton oziroma 19 odstotkov manj zrnja. Koruzo za silažo so medtem kmetje pridelovali na 13 odstotkov manjši površini kot lani, skupni pridelek pa naj bi bil od lanskega manjši za 34 odstotkov.

Slabši bosta tudi letini sončnic in soje. Površina s sončnicami se je povečala za nekaj več kot šest odstotkov, a se kljub temu pričakuje pet odstotkov manj zrnja. Sojo so kmetje pridelovali na 13 odstotkov manjših površinah, skupni pridelek pa naj bi bil manjši za dobro tretjino.

Slabšo letino je pričakovati tudi pri poznih vrstah sadja. Skupni pridelek breskev in nektarin bo predvidoma manjši za 18 odstotkov. Za jabolka je presečni datum 31. julij še prezgoden za ocene.

Izjema pri slabši letini so zgodnje sadne vrste, saj sušne razmere v času njihovega razvoja še niso bile tako izrazite. Bolje so obrodile tako v intenzivnih kot ekstenzivnih sadovnjakih. Skupni pridelek češenj v intenzivnih sadovnjakih je bil 16 odstotkov večji kot lani, marelic pa za 13 odstotkov. Pridelek jagod je bil večji za 15 odstotkov, s tem da so bile posajene na devet odstotkov večji površini.

Od navedenih kultur je le povprečni pridelek pšenice in jagod primerljiv s povprečjem zadnjih desetih let, pri vseh drugih omenjenih kulturah pa je bil manjši.