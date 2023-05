Najboljša zavarovana območja Sredozemlja še neznana

V nadaljevanju preberite:

Posebna zavarovana območja v Sredozemlju (SPAM) so še precej neznana, čeprav le zato, ker so razmeroma nova, imajo pa veliko zanimivosti, vrednih pozornosti. Gre za bistvene elemente vrednosti narave, vrhunsko vino med zavarovanimi območji, kot se je izrazila Tina Centrih Genov iz Zavoda za varstvo narave (ZRSVN). Slovenija ima eno tako območje, Krajinski park Strunjan, posebno pa je zaradi soupravljanja in sodelovanja parka, društva Morigenos, pa tudi lokalne skupnosti in ZRSVN.

V Sredozemlju je 39 območij SPAM, vsako je posebno. Hrvaška nima nobenega, Italija pa jih ima največ, 11, še enega pa si deli s Francijo (ki jih ima šest) in Monakom, tako da jih ima skupno 12.