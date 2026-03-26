    Okolje

    Najboljši projekt vam bomo postavili tukaj

    Tak pristop je v Vilni povzročil izjemno jezo in nasprotovanje, zaradi časovne stiske so mestne oblasti pozabile na vključevanje javnosti.
    Nasprotovanje urejanju lepših ulic jih je presenetilo. FOTO: Borut Tavčar
    Galerija
    Nasprotovanje urejanju lepših ulic jih je presenetilo. FOTO: Borut Tavčar
    Borut Tavčar
    26. 3. 2026 | 21:28
    6:43
    A+A-

    Konferenco presežnikov Urban Future od drugih loči tudi predstavitev največjih napak mest (Cities fuck-up show). Arhitetka in urbanistka Honorata Grzesikowska je v Španiji šele z razikavami in pogovori potrdila svojo slutnjo, da so mesta prilagojena nenavadno visokim ljudem in da se tudi dečki in deklice okrog šole zadržujejo in premikajo različno. Anton Nikitin, vodja trajnosti v Vilni, je povedal, da je sodelovanje z občani nujno, Krista Kampus iz Talina pa ugotovila, da trajnostnega upravljanja pravzaprav nihče ne zna prav opredeliti.

    Nikitin je pojasnil, da se je mudilo, župan je zaključeval drugi mandat, za tretjega pa ni nameraval kandidirati. Pred koncem pa je želel izboljšati razmere za kolesarje in pešce. Nikitina ja postavil na čelo tega dela, saj »če kolesari, bo že vedel, kaj potrebujejo kolesarji«. Tako so kolesarske poti podaljšali s 30 na 100 kilometrov, jih razširili, večino pobarvali rdeče. Prvi majhni uspehi so jih opogumili, zato so začeli razmišljati, da je za kolesarje in pešce mogoče nameniti tudi kaj prostora, ki je bil prej namenjen avtomobilom.

    Videli so veliko spremembo, ulice so postale bolj žive. Oblikovali so celo ekipo najboljših urbanistov in arhitektov, preučili najboljše izkušnje iz tujine, ulice so dejansko postale lepše in bolj prijetne, pa tudi za kar 50 odstotkov bolj varne. Zato so jih naslovi v medijih negativno presenetili, naslovi so kričali, da mesto oži ulice. Jeza se je širila, pridružili so se še kolesarji, gasilci, reševalci, ljudje so začeli meriti ulice. »Občutek je bil, kot da vozimo kolo, a kolo gori in peljemo se naravnost v pekel,« je povzel Nikitin. Ena stranka na volitvah je imela med točkami tudi njegovo odstavitev.

    Kdo vse je na listi nasprotnikov urejanja ulic. FOTO: Borut Tavčar
    Kdo vse je na listi nasprotnikov urejanja ulic. FOTO: Borut Tavčar

    »Pozabili smo na ljudi,« so ugotovili. Ko so se pogovorili z gasilci, so ugotovili, da novi vozniki težko obvladajo nova krožišča z zelenjem. Podobno so se pogovorili tudi z drugimi in nasprotovanje vsem spremembam se je poleglo. Pojavili so se celo grafiti, kot je: Vzemimo si minuto molka za tiste, ki trpijo v prometni gneči na poti do telovadnice, kjer se bodo razgibali na sobnem kolesu.

    Pravila urejanja ulic. FOTO: Borut Tavčar
    Pravila urejanja ulic. FOTO: Borut Tavčar

    »Zdaj vključujemo čim več ljudi že pred izdelavo projekta. Prej smo prišli, povedali, da je to najboljši načrt in izvedli ga bomo tu,« je Nikitin razložil razliko med novim in starim pristopom. Oblikovali so tudi ekipo za tvorno sodelovanje z javnostjo in vsemi organizacijami. Star pristop je še precej pogost tudi pri nas, kar je eden od razlogov za podaljševanje postopkov umeščanja v prostor.

    Pogovori so ključ urbanizma

    Honorata Grzesikowska je čutila, da nekaj v urejanju mest ni dobro, a to je še morala raziskati. Ugotovila je, da je že kozmetika za moške in ženske povsem drugače predstavljena, to pa se vidi tudi v mestih, vse je narejeno v razmerjih za zelo velikega človeka. Še testiranje varnosti avtomobilov opravljajo z velikimi lutkami, za ženske so oblikovane le kuhinje.

    Razlike v oblikovanju niso le pri kozmetiki, tudi v mestih obstajajo. FOTO: Borut Tavčar
    Razlike v oblikovanju niso le pri kozmetiki, tudi v mestih obstajajo. FOTO: Borut Tavčar

    Rekla si je, da se otroci v šoli verjetno ne gibajo različno. A rezultati raziskave so jo prepričali v nasprotno, dečki se gibajo povsod, največ po igriščih, deklice pa se bolj zadržujejo na obrobju. To jo je prepričalo, da sledenje pravilom urejanja prostora ni pravi način, pravila je treba spremeniti. Ključen pa je pogovor. V pogovoru z dečkom je izvedela, da je zelo odvisno, skozi katera vrata izstopi, od tega, ali je takrat pri mami ali pri očetu. Prek vikenda pa je pri starih starših. Taki pogovori so zelo pomembni za oblikovanje prostorov.

    Gibanje dečkov se zelo razlikuje od gibanja deklic. FOTO: Borut Tavčar
    Gibanje dečkov se zelo razlikuje od gibanja deklic. FOTO: Borut Tavčar

    »Vprašaj veliko vprašanj in ostani potem tiho. Ljudem je treba dati besedo, zelo veliko vedo. Tako bodo mesta resnično boljša, ne bodo boljša zaradi pravil,« pravi Honorata Grzesikowska.

    Še vedno brez ključne razlage

    Talin se je potegoval za naziv Zelene prestolnice Evrope 2023, Krista Kampus pa je bila tista, ki je menila, da mora poleg vsega, kar imajo tudi druga mesta, ponuditi še nekaj posebnega. Še vedno je v razlagi, zakaj je Talin zelena prestolnica, zapisano tudi, da se osredotoča na trajnostno upravljanje.

    Urban Future v Ljubljani

    V organizacijo velike konference je bilo vključenih 90 partnerjev, za več kot 2000 udeležencev pa je skrbelo 60 prostovoljcev iz 30 držav. Kot so povedali udeleženci, je praktično na vsako delavnico prišlo dvakrat več ljudi, kot je bilo sedežev, tudi na zaključni predstavitivi napak mest je v veliki dvorani GR več ljudi ostalo brez sedeža. Prihodnje leto bo Urban Future v Istanbulu.

    Talin je tudi zato zmagal in prejel 600.000 evrov. Krista Kampus je povedala, da je potem prišla realnost, posebej ko je župan hotel odpreti pisarno, ki bo drugim mestom svetovala, kako se lotiti trajnostnega upravljanja (sustainable governance), ki izhaja iz globalnih ciljev za trajnostni razvoj. Vključili so različne skupine, se pogovarjali, a mnenja so bila še vedno zelo različna, do opredelitve trajnostnega upravljanja pa je bilo le leto časa.

    Urban Future je velika konferenca. FOTO: Borut Tavčar
    Urban Future je velika konferenca. FOTO: Borut Tavčar

    »Ta ideja je bila napaka, saj je bila prevelika za mestno ekipo. Pripravili smo le teoretično razlago, kaj je trajnostno upravljanje, Talin pa tega nikoli ni začel uporabljati,« je povedala Krista Kampus. Na vprašanje, kaj trajnostno upravljanje pomeni zanjo, je odgovorila, da to pomeni, da je vse povezano. Načrtovanje kolesarskih poti je povezano z gradnjo, z zdravjem, pa tudi enakopravnostjo spolov, odpravljanjem revščine in drugim. Nekoč ni videla niti tega, da so podnebne spremembe povezane z zdravjem, zdaj to dobro ve.

    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Verstappen našel novo žrtev v vojni z mediji

    Nizozemski voznik v formuli 1 Max Verstappen je z novinarske konference poslal novinarja časnika Guardian in začel novo poglavje boja, ki traja že nekaj let.
    26. 3. 2026 | 20:15
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    EP 2028

    Zorman zdaj ve, kaj ga čaka na poti do EP 2028

    Slovenska rokometna reprezentanca je dobila tekmece v kvalifikacijah za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2028.
    26. 3. 2026 | 20:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Trump: Iran naj se zresni, preden bo prepozno

    Teheran vztraja, da so ameriški predlogi za končanje vojne nepravični in enostranski.
    Barbara Kramžar 26. 3. 2026 | 20:04
    Preberite več
