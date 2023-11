Najslabše gre pri prometu

V nadaljevanju preberite:

Za doseganje evropskih ciljev bo Slovenija morala do 2030 emisije zmanjšati za med 37 in 40 odstotkov, če se bomo držali cilja za izstop iz premoga leta 2033, pa jih bomo zmanjšali za 55 odstotkov. Nič preveč, saj bo treba do leta 2040 emisije glede na leto 2005 zmanjšati za med 65 in 67 odstotkov, vsak višji odstotek pa je težje doseči, je povedal Stane Merše iz IJS. Ključni za to so promet in stavbe, kjer pa ima Slovenija še pomanjkljive ukrepe.

Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič je spomnil, da je sprejetje posodobljenega NEPN tudi na Evropski komisiji pogoj za črpanje kohezijskih sredstev v finančnem okviru za obdobje med 2021 in 2027. Poudaril je še, da slovensko gospodarstvo od odločevalcev pričakuje ambicioznost, ki je ključna, da ne izgubi svoje konkurenčnosti.