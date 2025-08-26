Najtežja naloga: premik k naravi prijaznemu kmetovanju

V nadaljevanju preberite:

Najpogostejši očitek slovenski kmetijski politiki je, da nima strategije, kakšno kmetijstvo želimo imeti v prihodnosti. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so marca zagnali proces priprave nacionalnega strateškega okvira za razvoj kmetijsko-prehranskega sistema v Sloveniji do leta 2040 (Vizija kmetijstvo in hrana do 2040), s katerim želijo presekati strateško tavanje v temi. Posvet na Agri je bil uvod v širšo razpravo in delavnice, na katerih bodo po besedah ministrice Mateje Čalušić vsi imeli možnost sodelovati pri soustvarjanju vizije.

Preberite, kako poteka priprava vizije, kaj kažejo kazalniki in trendi razvoja kmetijsko-prehranskega sistema, in kakšna pričakovanja o prihodnosti kmetijsko-živilskega sistema imajo predstavniki različnih interesnih organizacij, med njimi kmetijsko-gozdarske zbornice, zadružne zveze, kmetijsko-živilske zbornice in zveze potrošnikov.