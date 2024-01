Najtoplejše leto, pri nas rekordna škoda poplav

V nadaljevanju preberite:

Spremembe in posledice, tudi podnebne, najprej izkoristijo tisti, ki bi radi kaj prodali, so opozorili na Agenciji za okolje, kjer so pripravili pregled podnebnih in hidroloških značilnosti preteklega leta. To je na svetu po toploti preseglo rekord leta 2022, povprečna temperatura zraka se je prvič povsem približala 15 stopinjam Celzija. V Evropi in Sloveniji pa je bilo preteklo leto drugo najtoplejše po letu 2020, povprečna temperatura pri nas je bila 10,8 stopinje Celzija, kar je dve stopinji več kot 1970.

Podatki kažejo našo vsakodnevno resničnost, ne gre le za stotistiko, človeštvo izgublja bitko za preživetje, je opozoril državni sekretar na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl. Kot je dejal, je prvič na konferenci, kjer ne predstavljajo grozečih napovedi, temveč je to predstavitev posledic podnebnih sprememb, ki so se že zgodile.