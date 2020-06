Naložbe so se samo začasno ustavile

Gen-I je prešel tudi na električne avtomobile v povezavi s sončnimi elektrarnami. FOTO: Uroš Hočevar

Predsednik uprave Gen-I, dr. Robert Golob, pravi, da posamezniki že razmišljajo drugače. FOTO: Mavric Pivk

Poročilo Mednarodne agencije za energijo opozarja, da bo zaradi nižjih prihodkov energetskih družb manj naložb in da bodo s tem ogroženi tudi podnebni cilji. Predsednik uprave Gen-Ise s tem ne strinja povsem. Pravi, da je covid-19 zaznamoval celotno družbo, ki pa spreminja navade.»Zmanjšanje naložb je povezano z radikalno zmanjšano porabo, pri čemer sta dve komponenti. Ena je kratkoročna ter povezana z zdravstveno krizo in karanteno. Druga je trajna in povezana s prestrukturiranjem gospodarstva. Naložbe pa so se kratkoročno ustavile zato, ker energetska podjetja niso vedela, kaj bo, in so dala denar na račun ter čakala. Dolgoročno se bo struktura naložb spremenila, več bo vlaganj v zelene tehnologije. Kriza ni zgolj odprla oči, temveč pomaga človeštvu, da zmanjša potrošništvo. Potem bomo vire prilagodili novim navadam. Covid-19 je zelo pozitiven fenomen za naravo in dolgoročno tudi za človeštvo,« meni Golob.Na vprašanje, ali je bil tudi Gen-I med družbami, ki so zadržale denar na računu, Golob odgovarja, da so marca prodali največ sončnih elektrarn do zdaj. »Sprememba pogleda posameznikov se je začela, spremembe pri podjetjih ali političnih odločevalcih pa še ni opaziti,« pojasni.Velik delež pri padcu naložb je po njegovem mnenju povezan s trgom nafte, poraba se je zelo zmanjšala. A to ne bo dolgo trajalo, cestni projekti so spet v načrtih. »To me skrbi, da se ne znamo dogovoriti in preiti na železnice. Še javni cestni prevoz je zaradi krize v velikih težavah. Ti trendi ne vzbujajo navdušenja. A nafta že kratkoročno niti približno ne bo tako poceni, kot se zdi,« meni Golob.Zmanjšanje porabe elektrike so pričakovali. Skupaj se je znižala za 15 odstotkov, zdaj je že zelo podobna predkrizni, pravi sogovornik. Poraba plina je pogojena s sezono. »Je pa res, da so presežki plina veliki, skladišča so polna, saj ni bilo niti prave zime. To pa spet ne pomeni, da se kakšne naložbe ustavijo, nasprotno, to je možnost za zmanjšanje emisij. Tako se v Holdingu Slovenske elektrarne menda že ukvarjajo z zamislijo, da bi v šestem bloku Teša kurili plin. Nima vse samo negativnih posledic,« je optimističen Golob.