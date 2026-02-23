Napake največ naučijo pri urejanju mest, dobre prakse bolj malo

Začelo se je z zelo preprosto idejo. Želeli so ustvariti delavnico za mesto Gradec, ki bi dala odgovor na enega od njihovih problemov. »Povabili smo vodje projektov iz različnih mest in jih prosili, naj spregovorijo o vsem, kar je šlo narobe, ko so izvajali projekte. Namenoma, ker primere dobrih praks lahko prebereš povsod,« pravi Gerald Babel-Sutter, srce organizacije Urban Future.

»Primeri dobrih praks ti v bistvu povedo, da si idiot, saj ti primeri vedno kažejo, da je vse preprosto, gladko, da ni težav. To pa ni res. Ko v mestu spreminjate stvari, so vedno težave,« dodaja Babel-Sutter. Šest mesecev pozneje, ko se je končno zgodilo, je bila to prava konferenca, kjer so imeli 1000 gostov iz vse Evrope. Zbrali so se, da bi govorili o napakah in o tem, kako se jim izogniti, ter kako se spopasti z izzivi, ki se pojavijo, ko preoblikuješ mesta. »To je bil rojstni dan Urban Future,« Babel-Sutter pojasni 15-letno zgodovino.