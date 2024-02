Napovedani bilijoni evrov za razogljičenje

V nadaljevanju preberite:

Na ministrskem srečanju ob 50. letnici Mednarodne agencije za energijo (IEA) so se ministri za energetiko in za podnebje skoraj 50 držav zavezali k povečanju varnosti oskrbe z energijo in k pospešitvi razogljičenja. Gre za nepredstavljive številke, države, članice IEA in Evropske unije naj bi vložile po 4,5 bilijona dolarjev na leto v vire čiste energije do 2030, države v razvoju pa še med 2,2 in 2,8 bilijona dolarjev.

Ministri in predstavniki držav od Severne Amerike do Avstralije in EU, zraven pa prihaja tudi Indija in druge države, so se dogovorili, da bo večina denarja prišla iz zasebnih virov, vendar ob poroki z državnimi pomočmi.