Več bakterijskih okužb kopalcev v Jadranskem morju, je kriv navtični turizem?

Veliko število navtičnih turistov prav gotovo vpliva na obremenjevanje morskega okolja, vendar na splošno ni največji krivec za njegovo onesnaženje. Tako bi lahko strnili oceno Artura Steffeta, vodje sektorja za varovanje obalnega morja pri Upravi RS za pomorstvo. Po njegovem mnenju na stanje v morju veliko bolj vplivajo pritoki onesnaženih rek in nezadostni sistemi komunalnih (in industrijskih) čistilnih naprav. Vprašanje o tem, kako je z izpusti fekalnih in sanitarnih odplak z ladij, smo si zastavili po nekaterih ocenah, da je za večje število bakterijskih okužb kože lahko krivo tudi onesnaženo morje. Nanj pa vplivajo tudi vsi, ki plujejo po morju. Hrvaško je lani obiskalo 21,8 milijona tujih turistov, velika večina jih je preživela počitnice na hrvaški obali. Če so dopust preživeli ...