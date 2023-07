Ne zgolj neurje, na glavo obrnjen svet

Poletna neurja so močnejša in tudi obsežnejša kot nekoč, sinočnje je povzročalo veliko škodo kar po vsej državi, predstavniki vlade in civilne zaščite so si ogledovali škodo od Krškega do Cerknega in povsod tudi napovedali pomoč. Najbolje pa bi bilo vložiti v prilagajanje in odpravo napak iz preteklosti, kar bi prineslo korist takoj, meni klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.

Slovenijo sta v četrtek prešli dve veliki neurji s točo, obilnimi padavinami in orkanskim vetrom. Prvo nočno neurje je povzročilo veliko škodo na številnih gospodinjstvih v Prekmurju, na Koroškem, Štajerskem in na Gorenjskem, kjer je odkrivalo in odnašalo strehe. Najhuje je bilo v krajih Murska Sobota, Rakičan, Turnišče, Velenje in Kamnje. Popoldansko oziroma večerno neurje pa je prizadelo tudi osrednjo in vzhodno Slovenijo, najhuje na območju Krškega. Neurje s točo je odkrivalo strehe, poškodovalo stanovanjske in gospodarske objekte ter poškodovalo ali uničilo poljščine in sadovnjake. V teh dneh bo povečana tudi nevarnost plazov.

Več kot sto gospodinjstev po Sloveniji je utrpelo hujšo škodo. Mnogi ne bodo zmogli sami odpraviti posledic in bodo potrebovali pomoč, opozarjajo tako v Karitas kot v Rdečem križu, kjer že zbirajo prispevke. Ugotavljajo tudi, da podnebne spremembe terjajo čedalje hujši davek.

Zaprte ceste, poplavljeni objekti, škoda je velika. FOTO: Črt Piksi/Delo

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved in poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sta si v Posavju ogledala škodo po četrtkovi ujmi. Medved je ob tem občinam, ki jih je prizadela ujma, obljubil hitro pomoč države. Ta bo najprej pokrila stroške intervencij. Škoda bo sicer večja kot ob spomladanski ujmi, je ocenil Medved.

Fizika je preprosta, pravi Lučka Kajfež Bogataj, toplejša voda in toplejša tla pomenita večje izhlapevanje vode, kar daje vremenskemu dogajanju več energije. Več energije pomeni večja zrna toče, močnejše vetrove, močnejše padavine, zdaj pa so, kot opaža klimatologinja, neurja tudi obsežnejša, saj je zadnje zajelo skoraj vso državo. Dodatna težava je dolgoživost neurij, saj se sproti polnijo.

Škoda se povečuje. FOTO: Črt Piksi/Delo

Zato, ne glede na to, kdo je kriv, ali sončne pege ali človekove dejavnosti, se bo treba prilagoditi na tako vreme. A ni pravih politik, sežemo pa zgolj do idej o letalu za preprečevanje toče. Nimamo niti ustanove, ki bi se ukvarjala s tem, čeprav obstajajo ustanove za tako rekoč vse. »Tako se bojimo tujih kulturnih vplivov, to, da nam bo narava izbrisala gozdove in kulturno dediščino, pa ni vzrok za ukrepanje,« pravi Kajfež Bogatajeva.

Prilagoditi bo treba zavarovalno politiko, »če država plačuje tujim letalskim prevoznikom za lete v Slovenijo, bi lahko subvencionirala tudi zavarovalne premije«. Klimatologinja pravi, da je prilagajanje, kot so namakanje, mreže, rastlinjaki, sonaravno urejanje voda, ozelenitev in kakšna nova vrsta kulturnih rastlin, dobro naložen denar. Ob njih je mogoče popraviti napake iz preteklosti, tudi urbanistične. Ko eni šoli vsakič odpihne streho, je očitno bilo nekaj narobe s projektiranjem.

Spet je odneslo tudi del obnovljene bolnice Franje.

Ob prilagajanju imamo korist že ob prihodnji poplavi, ne kot z vložki v čisto energijo, kjer pričakujemo učinke čez 50 let. To je tudi naloga za vsakega posameznika, dognati bo treba, kako skrbeti za vrt, kaj je treba storiti v kleti ali garaži ali pod streho.

Včerajšnje obilne padavine v popoldanskih urah so v občini Cerkno povzročile številne nevšečnosti, saj so zaradi nenadnega in obilnega deževja poplavljali reka Cerknica, pritok Zapoška in drugi hudourniški potoki na območju Novakov in Cerknega.

Bolnica Franja po neurju. FOTO: Milojka Magajne/Delo

Zaradi poplavljanja je bilo zalitih več objektov, poškodovanih nekaj vozil, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Prav tako je zaradi naraslih voda ponekod poškodovana javna infrastruktura. Cesta na relaciji Cerkno–Novaki je zaradi poškodb zaprta, so sporočili iz policije.

Pohodništvo v Dolini Soče omejeno

Po hudem neurju so nekatere pešpoti v Dolini Soče poškodovane ali celo neprehodne. Številne ekipe preverjajo stanje v naravi in odpravljajo škodo. Pohodnikom svetujejo, da se o prehodnosti poti predhodno pozanimajo v turističnih informacijskih centrih, saj so nekateri odseki zaradi podrtih dreves lahko tudi smrtno nevarni. Najhuje je na Bovškem, kjer sta Pohodniška pot Narnija in Alpe-Adria Trail popolnoma neprehodni zaradi podrtih dreves.