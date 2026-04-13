Neizkoriščeni potencial stročnic: pridelali bi lahko trikrat več fižola

Stročnice so pomemben vir rastlinskih beljakovin in možna zamenjava za meso, zato so priložnost za zdravju in okolju prijaznejšo prehrano in kmetijsko-živilski sistem. A v Sloveniji jih pojemo in tudi pridelamo premalo. Na Kmetijskem inštitutu Slovenije (KIS) si prizadevajo spodbuditi pridelavo z razvojem novih lokalnih sort in večjo dostopnostjo semena.

Na inštitutu izvajajo nacionalni program žlahtnjenja fižola, v okviru katerega nastajajo nove sorte, odporne na abiotski in biotski stres, prilagojene za slovenske pridelovalne razmere. V sortno listo je trenutno vpisanih pet lokalnih sort fižola, ki so jih požlahtnili na KIS, tri lahko letos potrošniki kupijo v maloprodajnih centrih kmetijskega inštituta v Jabljah in na Ptuju.