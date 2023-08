Nekaj dela so imeli gasilci s prečrpavanjem vode iz objektov

Minulo noč deževje po doslej znanih podatkih ni povzročalo večjih težav. Nekaj dela so gasilci in druge službe imeli predvsem s prečrpavanjem vode iz objektov, pokrivanjem ostrešij in odstranjevanjem podrtega drevja. Danes bo občasno deževalo, več dežja bo v južni Sloveniji, vremensko opozorilo je za jug države obarvano rumeno.

V regijskih centrih za obveščanje so minulo noč zabeležili 18 dogodkov, povezanih z odstranjevanjem posledic padavin in vetra, največ na območju regijskih centrov Maribor, Koper in Murska Sobota, po enega pa na območju regijskih centrov Ljubljana, Celje, Nova Gorica in Postojna. Aktiviranih je bilo 12 prostovoljnih in drugih enot, v poročilu navaja center za obveščanje pri upravi za zaščito in reševanje.

Med drugim so gasilci v torek zvečer posredovali na območju Cerknice, kjer so pregledali streho industrijskega objekta in se z lastnikom dogovorili, da sam sanira poškodovano streho. Na dveh lokacijah v Cerknici so gasilci preventivno postavili protipoplavne vreče.

Agencija za okolje je davi za danes zaradi napovedanih padavin izdala rumeno vremensko opozorilo oziroma opozorilo druge stopnje na štiristopenjski lestvici za južni del države. Rumeno vremensko opozorilo za ves dan velja za jugovzhod Slovenije, za jugozahod do okoli 14. ure.

Dež na štajerski avtocesti FOTO: Jure Eržen/Delo

V četrtek sončno

Danes bo oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v južni Sloveniji, kjer bo še možna kakšna nevihta. Popoldne bodo padavine slabele in zvečer večinoma ponehale. Pihal bo severni do vzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj, napoveduje Arso.

Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah nastala megla. V četrtek bo večinoma sončno. V noči na petek in v petek zjutraj bodo predvsem na Primorskem možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Čez dan bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.