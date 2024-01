Nenavadna pomoč za nepriljubljene vetrnice

V nadaljevanju preberite:

Dodeljevanje spodbud za sončne elektrarne se je izteklo, vendar bo njihovo število vsaj nekaj mesecev raslo še po lanskih vlogah. Za vetrnice, ki pri nas predstavljajo zanemarljiv delež, se spodbude z novimi predpisi precej povečujejo, kar kaže na željo ministrstva za okolje, podnebje in energijo (Mope), da vendarle pridobimo še kaj vetrne energije. Z veseljem namreč pokažejo grafiko, ki za celotno Evropo pred leti kaže, da je proizvodnja sončnih in vetrnih elektrarn povsem usklajena, ko je sonca manj, bolj piha in obratno.

Določilo, da mora investitor v vetrnice občini, v kateri so te postavljene, vso njihovo življenjsko dobo vsako leto plačevati po tri odstotke prihodka od proizvedene elektrike, je sprejela še prejšnja vlada.