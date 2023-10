Nevarnega približno 25.000 kubičnih metrov mulja

Generalna direktorica direktorata za okolje Tanje Bolte je po sestanku z župani petih občin, kjer je situacija glede mulja najbolj kritična, pojasnila ključne ugotovitve analize mulja. Na sestanku so bili navzoči tudi predstavniki NIJZ, Arsa in kmetijsko-gozdarske zbornice.

Iz sedmih reprezentativnih vzorcev so ugotovili, da so nenevarni vzorci v Šentjanžu pri Dravogradu in na lokaciji Breg v Črni na Koroškem. Medtem so odpadki internetni (neškodljivi) na lokacijah Prevalje pri Petrolu, v Črni na Koroškem ter v Dobji vasi in Malgajevem spomeniku na Ravnah na Koroškem.

Tanja Bolte FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Inertni odpadki za gradnjo

Nevarni so odpadki pri gostišču Krivograd na Prevaljah in pri Kriket klubu v Mežici, je pojasnila Boltetova. Nevarni odpadki so tisti, ki predstavljajo grožnjo za zdravje ljudi, so bodisi rakotvorni bodisi jedki in je zato z njimi treba ravnati previdno. Ocenjujejo, da gre za nekje 25.000 kubičnih metrov mulja, kot edino primerno odlagališče zanj pa je Tab Mežica. Mulja na to odlagališče še niso začeli izvažati, pred tem se morajo pogovoriti z upravljavcem.

Inertne odpadke lahko uporabijo za gradnjo infrastrukturnih objektov, je povedala in dodala, da bi lahko agencija za vode porabila okoli 60.000 kubičnih metrov materiala za gradnjo zadrževalnikov in drugo sanacijo vodotokov. Še vedno pa čakajo na odgovor direkcije za ceste, če je ta material sploh primeren za gradnjo cest.