Nevihta Henk severovzhodu Evrope prinesla poplave in snežni metež

Dele severovzhodne Evrope je zajela prva letošnja atlantska nevihta, ki je prinesla obilno deževje, sneg, severni Skandinaviji pa ekstremen mraz, poroča Reuters.

Blizu mesta Maastricht na jugu Nizozemske je zaradi poplavljanja reke Meuse popustil nasip, zaradi česar so evakuirali tamkajšnje prebivalce, ki živijo na plovilih, so danes sporočili gasilci. Za zdaj ni jasno, koliko ljudi je bilo prizadetih v poplavah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih pristojnih oblasti je voda odnesla del nasipa, nato pa se je razlila. Stanovanja na vodi so v stranskem rokavu reke Meuse.

Vodostaj reke Meuse je močno narasel zaradi obilnega deževja v Franciji in belgijskih Ardenih. Po napovedih bo najvišji v četrtek, še poroča dpa. Obilno deževje povzroča poplave tudi v drugih delih Nizozemske.

Poplave v Volendamu, Nizozemska. FOTO: Robin Van Lonkhuijsen/Afp

V severni Franciji so reševalci pomagali zapustiti domove prebivalcem mesta Arques v departmaju Pas de Calais, ki so ga že drugič v dveh mesecih prizadele poplave po obilnem deževju. V naslednjih urah je pričakovati dodatne padavine, izdan je bil rdeči alarm zaradi poplavljanja reke Aa.

V Kopenhagnu zaradi nevihte in močnega vetra ni mogel pristati trajekt z 900 potniki, ki je izplul iz Norveške. Posadka čaka na izboljšanje vremena, kar se najbrž ne bo zgodilo pred četrtkom, so sporočili iz ladjarskega podjetja DFDS.

Snežna nevihta v Kristiansandu, jug Norveške. FOTO: Tor Erik Schrder/Afp

V mestu Kristiansand na jugu Norveške so zaradi močnega sneženja, ki ga je prinesla nevihta Henk, zaprli šole in ustavili javni potniški promet.

Valovi v Newhavenu, ki jih je povzročila nevihta Henk. FOTO: Adrian Dennis/Afp

Ista nevihta je nad dele Anglije in Walesa v torek prinesla velike količine dežja, ki je povzročil električne mrke, zamude vlakov in zaprtje glavnih cest zaradi poplav in podrtih dreves. Na jugozahodu Anglije je zaradi padca drevesa na cesto umrl motorist.

Poplave v Tewkesburyju, Velika Britanija. FOTO: Carl Recine/ Reuters

Smrtno žrtev je nevihta v torek terjala v Flandriji. 59-letno žensko je ubila ograja, ki jo je odneslo vanjo med močnimi padavinami, je v sredo sporočila lokalna guvernerka Carina van Cauter.

Tretja smrtna žrtev zadnjih neurij je bila potrjena na severu Finske (Lapland). Šlo je za žensko, ki je bila razglašena za pogrešano po smučanju med torkovo nevihto, pozneje pa so jo našli mrtvo, pokopal jo je plaz. Reševalci so v sredo nadaljevali iskanje njenega otroka, je sporočila finska policija.

Na Švedskem so zabeležili najnižjo januarsko temperaturo v zadnjih 25 letih; termometer v arktični vasici Kvikkjokk je ponoči zabeležil minus 43,6 stopinj Celzija, so sporočili s švedskega meteorološkega urada.