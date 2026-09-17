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    Okolje

    Nevihte z nalivi se bližajo slovenski Istri

    Zaradi krajevno močnejših nalivov velja za jugozahod države oranžno vremensko opozorilo.
    Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. FOTO: Arhiv Dela
    Galerija
    Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. FOTO: Arhiv Dela
    R. I., STA
    17. 9. 2026 | 08:24
    17. 9. 2026 | 08:28
    2:15
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    Nad Tržaškim zalivom že nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, razelektritve in močni sunki vetra. Kmalu bodo dosegle tudi slovensko Istro, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso). Zaradi krajevno močnejših nalivov velja za jugozahod države oranžno vremensko opozorilo.

    Po napovedih vremenoslovcev se bodo dopoldne padavine postopoma razširile nad vso državo. Popoldne in proti večeru bodo postopoma slabele in prehodno večinoma ponehale.

    Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

    Ponoči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija.

    Danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi.

    Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je sporočil Arso.

    V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala.

    V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

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