Branko Gregorčič: Nevihtno vreme je nočna mora za napovedovalce

Napovedi vremena so pogosto predmet pogovora, nazadnje pa je bilo slišati, da je verodostojno vremensko napoved ob tej podnebni spremenljivosti vedno težje sestaviti. Meteorolog Branko Gregorčič tej opazki vsaj delno pritrjuje.

»Konvektivne vremenske situacije z nevihtnim dogajanjem so bile in bodo še lep čas velik izziv za napovedovanje. Preprosteje je napovedati večje vremenske procese, denimo, vremenske fronte, ciklone in podobno,« pravi Gregorčič.

Pojasnjuje, da je razvoj nevihtnih oblakov nad Padsko nižino v nočnem času do neke mere nočna mora tako zanje, kot za njihove italijanske kolege. »Gotovo se bodo modeli za napovedovanje vremena še izboljševali, a popolne napovedljivosti ne bodo dosegli še lep čas (če sploh kdaj),« odgovarja.

Dodaja še, da se napovedi različnih modelov pogosto razlikujejo, zato je res »težko vnaprej vedeti, kateri scenarij se bo udejanjil«. »Se bomo pa borili s tem še naprej, tudi s pomočjo umetne inteligence,« napoveduje Gregorčič.

Na Arsu še velja opozorilo, da lahko danes popoldne in zvečer predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja. V južni polovici Slovenije pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Za Ljubljano je po 16. uri za danes napovedano sončno vreme, tako rekoč brez oblačka, z za ta čas bolj zmernimi temperaturami.