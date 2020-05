Nevladniki poslancem: Narave ne damo!

Poslanci dobili prek 5.000 e-sporočil

V senci afere maske kraja narave

Rok Rozman bo pred glasovanjem v državnem zboru nagovoril poslance, ki bodo glasovali o amandmaju. FOTO: Roman Šipić

Amandma nacionalne stranke (in ministra Vizjaka?)

Poslanci bodo danes na seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor odločali o amandmaju na zakon o ohranjanju narave, ki radikalno zaostruje pogoje za sodelovanje nevladnih organizacij v javnem interesu na področju ohranjanja narave v upravnih in sodnih postopkih.V gibanju Balkan River Defence so jih z množičnim pošiljanjem e-sporočil pozvali, naj glasujejo proti amandmaju, škodljivem za naravo. Danes do devete ure so po navedbah gibanja poslanci v odboru za infrastrukturo, okolje in prostor prejeli vsaj 5.000 e-sporočil posameznikov. Video, ki so ga posneli, je imel 210.000 ogledov.Danes ob 13:30 pa bodo zagovorniki narave pred parlamentom poslance še v živo pozvali k glasovanju za naravo in proti amandmaju. »Narave ne damo«, pravijo v Balkan River Defence, katerega prvi obraz je ekstremni kajakaš, biolog in okoljski aktivist. Ta bo predvidoma pred glasovanjem tudi nagovoril poslance odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.V senci afere maske se po njihovih besedah dogaja prava kraja, kraja narave. »Ne gre za pravice nevladnikov, pač pa za pravice narave. Narava v tem svetu na žalost nima glasu, zanjo ga dajejo nesebični posamezniki, ki v tej ureditvi enostavno nimajo druge možnosti kot vključenost v nevladno organizacijo in preko te vključenost v postopke. Če bo to odvzeto, nam naravovarstvenikom ne preostane nič drugega kot direktne akcije na terenu, česar pa si v razviti družbi ne želimo,« sporočajo.»Ko, če, bodo naravi škodljivi projekti izpeljani, ne bo več poti nazaj. Narejeno bo ogromno nepopravljive škode. Uničevanje narave ni razvoj. Menimo, da smo dovolj inovativni in sposobni ubrati drugačno pot – trajnosten in naravi prijazen razvoj. Naša neokrnjena narava nam je bila vedno v ponos. Do kdaj še? Računamo, da bodo poslanci slišali naš glas preden bo prepozno,« še dodajajo.Če bo amandma k zakonu o ohranjanju narave sprejet, bodo od sedanjih 47 nevladnih organizacij, ki imajo status javnega interesa na področju ohranjanja narave, ta status obdržale le še štiri.Amandma je vložila Slovenska nacionalna stranka (SNS), po trditvah krovne mreže slovenskih nevladnih organizacij CNVOS v dogovoru z ministrom za okolje in prostor, vendar na okoljskem ministrstvu zanikajo dogovarjanje s stranko SNS.