Ni razogličenja brez novih tehnologij

Približno 35 odstotkov vsega zmanjšanja emisij za prehod na energijsko trajnostno pot je odvisnega od tehnologij, ki so zdaj na stopnji prototipa ali v fazi demonstracije. Še 40 odstotkov zmanjšanja pa je povezanega s tehnologijami, ki še niso dosegle stopnje masovnega trga. V mednarodni agenciji za energijo (IEA) tako pozivajo k nujni pospešitvi inovacij z večjo javno podporo raziskavam in razvoju v energetiki.Posebno pomembno je to za sektorje, ki se bodo težko razogljičili. Rešitve morajo biti stroškovno učinkovite, da podjetjem ne bo treba spet groziti s selitvijo v države z manj ambicioznimi podnebnimi cilji. Po drugi ...