Nihče si ni mislil, da bo energetski prehod tako hiter

Dovoljenja za projekte obnovljivih virov bodo države članice Evropske unije in sčasoma tudi Energetske skupnosti morale izdati v enem letu, do 2030 pa bodo morale povečati delež obnovljivih virov za trikrat in učinkovitost rabe energije za dvakrat. Slovenijo je Marta Rufino Campos iz evropske komisije pohvalila, ker odstranjuje ovire za umeščanje obnovljivih virov v prostor, a ni vse tako rožnato niti pri nas niti v regiji od Balkana do Ukrajine.

Države članice Energetske skupnosti prenašajo v svoj pravni red tudi evropske energetske predpise. Prvi posvet v Ljubljani pa je bil posvečen pospešku vlaganj v obnovljive vire energije. Države, tudi Slovenija, imajo pri tem kar precej vprašanj in izzivov, hkrati pa so vse predvidene spremembe tudi priložnost za sodelovanje, izmenjavo izkušenj in tudi vlaganja.